Kabai Lóránt emlékkiállítása nyílik meg Miskolcon március 28-án, csütörtökön fél ötkor a MissionArt Galéria miskolci épületében. Ugyanekkor könyvbemutatót is tartanak: a 2022-ben, 45 éves korában elhunyt költő posztumusz kötete a napokban jelent meg El sem kezdett versek címmel. A kötetet először Budapesten, a MissionArt Galériában mutatták be a múlt héten, most lesz a miskolci rendezvény. A könyvet a szerző még életében állította össze, de csak most, márciusban látott napvilágot. Ennek történetéről nemég testvérével, Kabai Zoltán költővel beszélgettünk.