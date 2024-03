Horváth Jenő, Füzér polgármestere elmondta: a fedett lépcsősor megépítését az előrelátás ösztönözte, ugyanis jogerős építési engedéllyel rendelkeznek a szomszédos kaputorony és bástya történeti rekonstrukciójához. Amennyiben neki tudnak kezdeni a munkának, már nem kell felfüggeszteni a vár látogatását, hanem zavartalanul tudják fogadni a vendégeket a kivitelezés ideje alatt is. Ezt a megelőző és biztonsági beruházást végezték el a mostani téli leállás alatt – erősítette meg. A lépcső biztonságos és kényelmes – tette hozzá a polgármester.

A vár március 15-étől látogatható, és számos újdonsággal várják a látogatókat. Az egyik ilyen, hogy a vendégek két filmet láthatnak a magyar Szent Koronáról. Az egyik a Szent István király előtti történetét mutatja be, a másik az azt követő időszakot – mondta el a polgármester. Érdekességként említette még, hogy a várkápolna tetőterében található galériában Toroczkai Wigand Ede építész Égabroszunk csillagai című munkája alapján készült kisfilm tekinthető meg, ami a régi pásztorok örökségeként fennmaradt csillagképeket mutatja be. Horváth Jenő kiemelte: idén is megtartják hagyományos programjaikat, amelyekről folyamatos tájékoztatást adnak a település, valamint a vár elérhetőségein, közösségi oldalain. Ugyancsak egy körülbelül két éves beruházás előtt állnak a vár alatt is, ugyanis a jelenleg körülbelül háromezer embert befogadó rendezvényterüket jelentősen bővítik, amely így lehetőséget ad majd nagyobb fesztiválok, programok, esetleg könnyűzenei koncertek megrendezésére is – jelentette ki a polgármester.