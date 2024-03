A Triál RC Miskolc 2018 két tagja, Puskás László alapító és Éliás István beszéltek az RC-sport szépségeiről és kihívásairól.

A triál vajon mi?

Puskás László meghatározta az RC fogalmát. Ez a „radió controlt”, vagyis a rádiós távvezérlést jelenti. Nemcsak a kisautók lehetnek ilyen vezérlésűek, hanem hajók és repülők, akár munkagépek is, mert az RC hobbiként rendkívül szerteágazó. Puskás László a neten látott ilyen autókat, és ebből inspirálódva vett első ízben RC triálos autót, illetve szervezte meg a miskolci közösséget. Gyorsan ráébredt, hogy egyetlen triálos járgánnyal nem sok mindent lehet kezdeni, így olyan társakat keresett, akikkel ezt a hobbit lehet közösen folytatni, nagyobb autós karavánnal felvonulni. Puskás László meglepetésére hamarosan már óriási érdeklődés övezi a rádióval irányítható autókat országosan is. Manapság már külföldi rendezvényekre is eljárnak a Triál RC Miskolc 2018 csapatával.

Éliás István szerint ez a nagy RC-rajongás a gyermekkorából fakad, hiszen kiskorában erősen kötődött a játékautókhoz. A technológiai fejlődésével a rádióval irányítható autók még színesebbé tették a kisautókat, és összekovácsoltak egy közösséget Miskolcon. A triálozás Éliás István szerint egy kreatív hobbi, kiváló szabadidős tevékenység. Azóta gyakran összeverődik a kocsikért rajongó baráti társaság, és a Triál RC Miskolc 2018 túrákat szervez a Bükkbe. Most egy kisebb túrát tartottak a városban a Kocsonyafesztivál keretén belül.

Mik a legnagyobb kihívások?

A sportban ezek adnak és kalandot. Éliás István szerint egy triálos versenyen lényeges, hogy a versenypályán nem szabad bizonyos terepobjektumokhoz hozzáérni, közben teljesíteni kell a kijelölt kapukat, ez az út vezet a győzelemhez. A triálos közösség túrái kötetlenebbek: ezért gyakran erdőkben, dombos terepviszonyok között is próbára teszik az autókat és a saját irányítási képességeiket. Itt az ad az embernek egy kis plusz adrenalinlöketet, hogy ki tud olyan tereptárgyakon átmenni, amit a másik nem. Puskás László szerint mindig remek társaság jön össze a túrákra, így az autók közösségkovácsoló erőt is jelentenek. Éliás István a Facebookon figyelt fel László Triális eseményére és így került be a sport vérkeringésébe.

Miről szól egy triálos verseny?

A versenyzők csak rádiót használhatnak az autókkal történő navigáláshoz, és rendszerint izgalmas terepeken, így időnként a természet dimbes-dombos tájait választják ezekhez a versenyekhez. A versenyeken kialakítanak egy szalagokkal határolt pályát, és ezekhez nem érhet az RC-s autó, ahogyan a pályán akadályt jelentő terepobjektumokhoz sem, amiket „teljesítenek” a nevezők. A vezetés közben megjelenő hibák kialakítanak egy pontmennyiséget, ami szintén befolyásolja a végső helyezések alakulását ezeken a megmérettetéseken.

A Triál RC Miskolc 2018 gyakran szervez olyan versenyeket az érdeklődőknek, amire Budapestről, Debrecenből is eljönnek Miskolcra a sport lelkes kedvelői.

Az RC Trial a drágább sportok közé tartozik

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki egy minőségi trial RC autót szeretne beszerezni.

Éliás István úgy látja: a legalsó kategóriában már pár tízezer forintért lehet ilyen autót vásárolni, de azok inkább gyerekeknek valóak.

„Innentől a határ a csillagos ég, mert minden attól függ, ki mennyire megszállott, és mit enged meg a pénztárcája-beszélt a részletekről az RC Trial Miskolc 2018 tagja.