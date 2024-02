A rendezvényen Hejce polgármestere, Lévai István köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő mondott köszöntő beszédet.

Nagyon fontos, hogy megőrizzük azt a múltat, amiből kinőttünk, hogy megmaradjon a következő generációknak. Hejce egy kincses sziget, és köszönöm, hogy ezt a sok tehetséget terelgetik itt

– mondta az országgyűlési képviselő.

Hejce csodái

Kárpátaljáról a nagypaládi művészeti iskola műsora következett, ezután Vitályos Eszter kulturális és innovációs miniszterhelyettes gondolatait hallhatták az érdeklődők.

Hejce csodái között a legfontosabb az itt élők egymás iránt érzett szeretete, tisztelete

— mondta a miniszterhelyettes asszony.

Victor Jánosné Mester Ildikó és gyermekeinek zenés előadása után Mester András fafaragóművész kapott díjat a miniszterhelyettes asszonytól, illetve Kulcsár Józseftől, a Quercus egyesület elnökétől, aki beszéde mellett további díjakat és kitüntetéseket is átadott.

A Pásztorbot-díjat Vitályos Eszter, Enghy Sándor, Berecz János és Nagy Zsolt kapta.

Üvegből készült vívőtőr

Ezenkívül kitüntetésben részesült Jobbágy Zsolt és Éltető Péter. A díjátadó végeztével a miniszterhelyettes asszony ajándékot is kapott az egyesület elnökétől: egy üvegből készült vívótőrt, hiszen aktív vívó volt és most is vesz részt versenyeken. Zárásképp a göncruszkai talentum református tehetséggondozó általános iskola néptánc előadását élvezhették az érdeklődők.