A „Dohányzásra kijelölt hely”, illetve a „Tilos a dohányzás!” feliratok formájára, tartalmára eddig csak ajánlás létezett. Március 1-től mindenhol egységessé és ezzel egyértelművé válnak jelzések. A feliratokat legalább A4 méretben kell kihelyezni, a minimális betűnagyságot, színt is meghatározza a vonatkozó kormányrendelet. Fontos kitétel, hogy a magyar nyelvű szöveges tartalom mellett angolul, németül, franciául és oroszul is szerepelnie kell a felhívásoknak – vezette fel a témát az Észak. A riporter tapasztalata pedig egyebek között ez volt: "A Borsod Volán pályaudvaron is a régi feliratok, a buszmegállókban pedig alig találunk feltűnőnek nevezhető tiltást. Az egynémely menetrend sarkában található apró piktogram aligha nevezhető annak. Ami jól látszik: a kocsibeállók végében a rengeteg csikk a füves területen... A megyei kórházban már néhány helyen ott a friss kiírás. Saját maguk készítik, a szükséges papírra előreláthatólag 13 ezer forintot költenek. Nagyon igyekeznek, hogy még e héten a székhelyen és mindkét telephelyen kihelyezzék a szabványos feliratokat".