A múlt héten, főleg a hét végén sorra dőltek hazánkban a melegrekordok, az enyhe éjszakákat és a 20 fok közeli csúcshőmérsékleteket pedig a vegetáció is megérzi. Több növényünk is a tavasz beköszöntét érzi, a korai csonthéjasok nedvkeringése már északon, Miskolc térségében is megindult – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Nem csökkennek a belvizes területek

A túl korai fejlődésnek indulás viszont a tavaszi fagykárok veszélyét jelentősen megnöveli. A folytatás egyelőre nagyobb hideget nem ígér, marad az átlagosnál enyhébb idő. A február eleji csendesebb és szárazabb idő után az előző hét végén egy hullámzó frontrendszer érte el térségünket, csapadékkal és továbbra is enyhe levegővel. Főleg a Dunántúl déli felétől az északkeleti országrészig terjedő sávban esett nagyobb mennyiségű eső.

A 30 napos csapadékösszeg hazánk nagyobb részén hiányt mutat a sokéves átlaghoz képest, de a csapadékos november és december miatt a 90 napos összegben még mindig nagy a pozitív eltérés. A talajok szinte telítettek a felső egy méteres rétegben. Az enyhe idő és az eső hatására a Tisza vízrendszerében árhullámok alakultak ki, így a Tisza mentén a belvizes területek kiterjedése nem csökken. Az elmúlt 10 nap átlaghőmérséklete +10 Celsius fok körül alakult, ez 8-10 fokkal haladja meg az ilyenkor szokásos értéket. Sorra dőltek meg a melegrekordok, a minimumok és a maximumok is szokatlanul magasan alakultak.