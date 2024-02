Azóta már arról is szóltak a híradások, hogy egy hím vette birtokba a Hejő-partot, több fát is megrágcsált már, de szembetűnő nyoma még nincs a parkban.

Molnár Kinga párjával minden évben ellátogat az üdülőövezetbe.

"Mi Budapestről jövünk le, mert nagyon szeretjük ezt a helyet. Gyönyörű lett a park, látszik a különbség a fejlesztések előtti időszak és a mostani között. Azt még nem hallottuk, hogy most már hódja is van Miskolctapolcának, de én személy szerint örülnék neki, mert nagyon szeretem az állatokat. Most is úgy élvezem, hogy idejöttek hozzánk a halak meg a kacsák is, ahogyan sétálgatunk a tóparton. Bár lehet, hogy egy kicsit megijednék, ha hódot látnék, mert nem nagyon ismerem ezt a fajta állatot" – mondta el a negyvennyolc éves ápolónő.

Még csak hallott róla

Czinczár Panka még nem találkozott a helyi hóddal, de már hallott róla.

"Én minden este 6 és 7 óra felé ugyanitt szoktam sétáltatni a francia bulldogomat, mert a közelben lakunk. Nem is értem, miért nem láttuk még ezt az új állatot, hiszen ismerőseim mondták, hogy még a nyomát is felfedezték. Nem félnék tőle, a kutyusomat meg biztosan érdekelné ez a különleges állatka, szívesen megszaglászná, mert ilyet még nem látott. Nem nagyon van ismerete az embereknek a hódról, hiszen ezzel az állatfajjal ritkán találkozunk. Azt tudom, hogy gátat épít, na, azt szívesen megnézném a Hejőn, mert ilyet még csak ismeretterjesztő filmben mutattak be, kevésszer van lehetőség élőben is megnézni. Biztos nagyon látványos lenne" – mondta a huszonhárom éves tanuló.

Bíznak a találkozásban

Orosz Dávid a feleségével sétálgatott a parkban.

"Éppen most mutattam meg a neten keringő videókat a hódról a feleségemnek. Nem pont az állat miatt jöttünk ki, de be kell vallanom, nagyon szívesen elcsípnénk mi is egy videó vagy akár csak egy fotó erejéig. Még nem találkoztunk vele, de kapóra jött most a jó idő, hiszen ilyenkor már szívesen kimozdulunk a természetbe otthonról. Tapolcát pedig előnyben részesítjük, ha kirándulásról van szó. Nem gondolom, hogy ez a hód egyedül lenne itt, akár többet is lencsevégre kaphattak a turisták vagy csak az itt sétálgató emberek – mondta a huszonnyolc éves gyógy- és sportmasszőr.