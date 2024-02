Manuel ByeAlex mentoráltjaként robbant be az X-Faktor műsorában még évekkel ezelőtt. A most 23 éves énekes már a 2019-es válogatóba is saját dallal érkezett, és bár nem lett finalista, nevét azóta sem felejtette el senki. Pályafutása töretlenül ível felfelé, fiatal rajongók ezrei töltik meg hétről hétre, hónapról hónapra koncertjei helyszínét. Egy igazi popstar.

Fiatal kora ellenére Manuel meghatározó szerepet tölt be a magyar zenei élet palettáján. Rátermettségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 2023-as The Voice című műsor egyik coach székében kapott helyet, olyan nevekkel együtt, mint Miklósa Erika, Trokán Nóri és Curtis.

Manuel zenei karrierje előtt a bűnözői karrierrel is kacérkodott. 2017. október 9-én például két társával ellopta a Noé Állatotthon Alapítvány adományperselyét, azonban a lopást felvették a térfigyelőkamerák, így az elkövetőket hamar előállították, majd egyenként húszezer forint megfizetésére és 50 óra közmunkára büntették őket. Jó ideig nem kereste az alapítványt, hogy kártalanítsa őket.

2023-ban viszont nagyot fordult a kocka, hiszen Manuel visszafizette az ellopott pénzt az alapítványnak, amit még egy „gáláns összegű” adománnyal is megtoldott, majd azt is közölte, hogy az alapítvány támogatója kíván lenni a jövőben. Korábban pedig azért nem jelentkezett az alapítványnál, mert állítólag „nem tudta, miként rendezze az általa okozott kárt”.