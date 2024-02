Kisgyerekként le sem tettem a matchboxokat, később a legózás következett, és még a kalózhajószettből is autót építettem. Már a miskolci Avasi Gimnáziumba jártam, amikor jelentkeztem a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség sportbírói képzésére. Autószerelői és autótechnikusi képesítést is szereztem, sőt egy hétköznapi járgányból saját versenyautót is építettem