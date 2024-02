Konkrétan és tevőlegesen is képes segíteni a Hodobay-program megvalósulását a jövő héten esedékes miskolci építészeti konferencia – ezt válaszolta munkatársunk kérdésére Szopkó Tibor alpolgármester a hétfői városházi sajtótájékoztatón, amelyen a szakmai rendezvény részleteit ismertették.

Elhangzott: az országos építészeti konferencia február 15-én és 16-án esedékes. Az apropója, hogy a közelmúltban volt 60 éves az Avasi kilátó. A város emblematikus építménye felújításon esett át, és a közvetlen környezetében, a történelmi Avason most is zajlik a rekonstrukció. Ez nemcsak a közönség, de a szakma figyelmét is kiérdemelte – derült ki Szunyogh László miskolci főépítész szavaiból. Ezt az érdeklődést kihasználva tágították a kört: a szakmai konferencia annak a korszaknak a városépítészetét vizsgálja majd, amelynek a kilátót is köszönhetjük.

Nem feltétlenül múltidézés a cél, emelte ki a főépítész, hozzátéve: a 60-as 70-es években emelt épületek jelenleg is velünk vannak és meghatározók a város arculatában. Szopkó Tibor alpolgármester ezt azzal egészítette ki: Miskolc épített öröksége unikális, büszkeségre ad okot. Az itt dolgozó és alkotó építészek mindig kiemelkedő nívón teljesítettek.

Sokféle érdek

Megkérdeztük: hozzájárulhat-e ez a konferencia a Hodobay-program sikeréhez? Mint arról már írtunk: az elmúlt fél évszázadban Miskolc egyes városrészei, közterületei, jellegzetes épületei leromlott állapotba kerültek, sok esetben teljesen elhanyagolttá váltak. Ezen kíván változtatni a jelenlegi városvezetés által meghirdetett program.