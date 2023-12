A döntés nehéz volt

Korábban írt már portálunk a véleményezés második köréről. A pályázók közül négy dobogós helyezés született, mert két harmadik helyet is megszavazott a városvezetőkből és neves építészekből álló zsűri, továbbá egy második és egy első helyezettje lett a különleges versenynek.

Hazai pálya

A területet ismeri, ezért tudja, hogy rá is fér a fejlesztés. Maga a pályázati kiírás is érdekes volt, ez pont elég volt motivációnak – emelte ki Szél Norbert építészmérnök, az első helyezett csapat képviselője. A kollégái, akikkel közösen készült a pályamű Varga Gábor, Vanyó Alida építészek és Berkes Csilla tájépítész volt, valamennyien miskolciak. Szél Norbert elárulta: korábban már foglalkozott a területtel, volt egy várostervezéssel kapcsolatos diplomamunkája a kolóniára. A fő eleme a pályázatnak a Szinva zöld folyosó, amelyet a város lakói sportolásra, kikapcsolódásra tudnak használni. Egy kis városi alközpontot alakítottak ki a jelenleg használaton kívüli betonbunker környezetében. A Déli tehermentesítőt átvezették a területen és a Lyukói út csomópontjába kötötték be. Illetve több beépítésre (lakótelep jellegű, valamint átrium házas kertvárosi) is javaslatot tettek a pályázatban. Bízik benne, hogy amennyiben megvalósításra kerül sor, akkor a terveik hasznosíthatóak lesznek a fejlesztés során – tudatta az építész.