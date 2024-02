Az Európai Uniós irányelvnek megfelelően, elindult hazánk nagyvárosaiban is a biohulladék gyűjtése, így Miskolcon is. A hulladékok begyűjtését a MiReHu Nonprofit Kft. végzi a városban. Ladányi Roland ügyvezető arról beszélt a boon.hu-nak, hogy a biomassza, vagyis a biológiai eredetű anyagok, ideértve a növényi és állati hulladékot is, számos módon hasznosíthatóak, és a hulladék kezelésének egyik fontos aspektusa.