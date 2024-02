Egy egészen újszerű, de mondhatni pofonegyszerű eszközt szerzett be a katasztrófavédelem, amellyel az elektromos autó tüzeknél az akkumulátorokat tudják hatékonyan oltani, hűteni. Ez az úgynevezett oltólándzsa. A név nem véletlen, hiszen hasonlít egy lándzsára az eszköz, amelyet egy kalapáccsal belevernek az akkumulátorba, majd rajta keresztül magasnyomással vizet pumpálnak bele. Az eszközből minden vármegyében kaptak egyet a katasztrófavédelmi igazgatóságok, a vármegyei Miskolcon van elhelyezve, innen viszik a kárhelyszínre, ha szükség van rá, melyet Balogh Zsolt tűzoltó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő mutatott be portálunknak.

„Az elektromos autó rettenetesen tud égni"

Az alezredes előjáróban elmondja, teljesen elektromos autó tűz még nem volt a vármegyében, hibrid autó már égett, de ott sem az akkumulátor okozta a tüzet.

„Az elektromos autó rettenetesen tud égni, aki nem látta még, az el sem hiszi. Az akkumulátoroknál 85 fok feletti hőmérsékletnél már ellenőrizhetetlen folyamatok indulnak be, és önmagát sarkallja reakcióra. Ezt kiválthatja a kémiai folyamat mellett zárlat, vagy mechanikai sérülés is” – mondja.

A Volkswagen cégcsoport kezdte fejleszteni az eszközt saját autóik oltására, de ez az oltólándzsa már minden elektromos autó akkumulátorának oltására alkalmas. Használatával kevesebb oltóvízre van szükség, így kevesebb a szennyezés is, hiszen az akkumulátor oltására használt víz szennyezett lesz.

Nagy segítség lehet az új eszköz

„Kétezer liter vízzel és oltólándzsával eloltható az elektromos autó tüze. Az akkumulátorba körülbelül 500 liter vizet kell bejuttatni, a maradék pedig elegendő az autó alkatrészeinek, karosszériájának oltására és lehűtésére. A vármegyében lévő legkisebb gépjárműfecskendő is képes 2 ezer liter vizet magával vinni, így szükség esetén nagy segítség az új eszköz. Egy elhúzódó elektromos autó akkumulátor tűzének oltása 24 órás is lehet, az oltólándzsa pedig tizen-, huszon- perc alatt is képes az oltásra, de egy órán belül biztosan megoldja a feladatot" – teszi hozzá Balogh Zsolt.

Az eszközt egyszerű kialakítással és kompakt kivitelben tervezték, hogy könnyű legyen szállítani és használni a tűzoltók számára. Egy fémdobozban találjuk a részeit, alkatrészeit, melyeket könnyen össze lehet csavarni még úgy is, ha közben a tűzoltó a vastag védőkesztyűjét viseli. Elég kéz-szorosan meghúzni, bár van hozzá egy villáskulcs is, de ezt nem szükséges használni.

Biztonságos távolságban

A fejrész mellett van a lándzsa test, egy toldó rész, ha magasabb az autó, és hosszabb lándzsatestre van szükség, illetve a lándzsahegy, amelyen három furatot alakítottak ki, melyeken keresztül érkezik az oltóvíz. A lándzsahegy úgy van kialakítva, hogy azt csak a megfelelő mélységig lehet beütni az akkumulátorba.

„Amikor a beütés megtörténik, zárlat keletkezik, amely erős szikrázással, fény- és hanghatással jár. A védőfelszereléseken kívül kihasználják a karosszériát a hatások csökkentésére, így például nem veszik le az ajtót, hanem azon keresztül alkalmazzák az eszközt. Illetve az oltófolyadék már eleve a beütés közben is megy, ezzel az eszköz károsodását is meg tudják akadályozni", magyarázza Balogh Zsolt.

Két kart (hosszabbítót) is hozzá lehet csatolni, így biztonságos távolságot tartva is tudják tartani az eszközt beütés közben a tűzoltók. Illetve, ha vízszintesen szeretnék használni az oltólándzsát, akkor ketten is meg tudják fogni, és tartani a beütés közben. Például az elektromos buszokban az oldalfalban is van akkumulátor. A gyártók rendelkezésre bocsátják az általuk készített járműtípusok mentési terveit, így ezek alapján a tűzoltók be tudják azonosítani, hogy hol van pontosan az akkumulátor és hová érdemes beütni a lándzsát.

Ezer volt alatt

Megfelelő átmérőjű tömlőt csatlakoztatnak hozzá – ehhez átalakító is rendelkezésre áll, ha szükséges – és így tudják az oltóvizet belejuttatni az eszközbe. Teszteltek kevert oltófolyadékokat is, de nem növelte a hatékonyságát, ha a vizet bármilyen oltóanyaggal keverték. Minimum három bar víznyomás szükséges az üzemeltetéséhez. Esztergált, részben kovácsolt fémből készült, felújítható, a sérült részek cserélhetőek, javíthatóak.

Az akkumulátor több cellájába is be lehet ütni. 1000 volt feszültségig alkalmas feszültség alatt lévő eszközök oltására, az akkumulátorok ez alatt vannak. Az eszköz nagy része piros, szigetelő anyaggal van bevonva, hiszen egyébként fémből van, ami vezeti az áramot. Használata közben a tűzoltók számára teljes védőfelszerelés és légzőkészülék használata kötelező, hiszen az égés közben az egészségre ártalmas gázok szabadulnak fel.

Veszélyt jelent a környezetre

Balogh Zsolt hangsúlyozza, ha be kell vetni az oltólándzsát, akkor már nem a gépjármű megmentése lesz a cél, hanem a veszélyhelyzet idejének lerövidítése. Az akkumulátor képes húsz órától is több ideig önmagától égni és a környezetre veszélyt jelenteni, illetve bármikor képes újragyulladni. Mivel pedig egyre több az utakon az elektromos és hibrid autó, így reális az esélye az ilyen tüzeknek, amelyekre megfelelően fel kell készülni.

A tűzoltók már megkezdték az oltólándzsa használatának elsajátítását, a képzés már több szervezeti egységnél le is zárult. Néhány napon belül a vármegye mind a kilenc tűzoltó-parancsnoksága készen áll, hogy szükség esetén szakszerűen alkalmazza az eszközt.

Érdeklődésünkre Balogh Zsolt alezredes elmondta, elektromosautó-tűznél hívjuk minél gyorsabban segítséget a 112-es segélyhívó számon, és menjünk el az autó közeléből, inkább ne próbálkozzunk az oltásával. Ha az akkumulátor kigyullad, akkor az már menthetetlen, néhány perc múlva pedig több mint 600 fok is lehet az autóban. Az ilyen tűz hagyományos eszközökkel szinte elolthatatlan, és rendkívül veszélyes.