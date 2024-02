Két áldozatot is követelt februárban vármegyénkben tűzeset, Monokon és Cigándon is meghalt egy ember. A Sziréna című podcastben Horváth Imre szerkesztő ezúttal Dojcsák Dávid tűzoltó századossal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével beszélgetett.

A tavalyi év tendenciáit is végig véve a leggyakoribb tűzesetek megelőzésének módjai is szóba kerültek, ahogy az is, hogy milyen feladatokkal kell, kellett megbirkóznia vármegyénk tűzoltóinak. Hallgassa meg!

Még több podcast a boon.hu oldalán.