Kétszázadik alkalommal rendeztek nyílt napot a Miskolci Állategészségügyi Telepen.

A jubileum apropója alkalmából a „Kicsi” elnevezésű kutyus vehette birtokba elsőként azt a futtatót, amit a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány támogatók segítségével hozott létre.

Szegedy Eszter, a telep vezetője elmondta, hogy a nyílt napok elsősorban arról szólnak, hogy a kutyusokat jól megmozgassák, hiszen erre hétköznap nagyon kevés lehetőség nyílik. A gazdijelölteket is fogadják, akik kivihetik sétálni a kiválasztott kutyust, és így egymás jobb megismerésére is megtörténik. Az örökbe fogadás természetesen lehetséges, de arra készülni kell, hogy ez egy hosszabb folyamat. Be kell tartani egy protokollt, amiben bizonyos feltételeknek meg kell felelni, ebben a folyamatban az MME Állatvédő Alapítvánnyal dolgoznak együtt évek óta. Fontos, hogy a kiválasztott állat és a gazdi habitusa passzoljon egymáshoz. Az alapítvány emberei ellenőrzik, hogy az alapvető szükségletei biztosítva lesznek-e a gazdinál az ebnek. A kötelező oltásokat és a mikrochipet is meg kell hogy kapja a kiválasztott kutya, illetve most már jogszabály írja elő, hogy ivartalanítani is kell az állatot. A cél, hogy az örökbefogadott kutyus a lehető legjobb helyre kerüljön.

Egy álom vált valóra

A most átadott kifutó építését évek óta tervezik, az alapítvány segítségével most sikerült megvalósítani.

Nagyon sok mindenre fogják tudni használni. Egyrészt hétköznap is ki lehet engedni egyenként vagy az egymással kompatibilis kutyákat együtt védenceiket egy picit futkározni. Azok a gazdijelöltek, akik saját kutya mellé szeretnének örökbe fogadni, itt közös területen össze tudják engedni őket, és tesztelhetik, hogy tudnak-e majd együttműködni.

„Kicsi” a telep egyik legrégebbi lakója tesztelhette le elsőként az átadott pályát, és láthatóan nagyon boldog volt, így találó az elnevezés, hiszen a kifutó a „Kicsi álma” nevet kapta.

A legfontosabb cél gazdikat találni

Szabó Istvánné, az MME elnöke elárulta, hogy hetek óta készülnek erre a rendezvényre. Régi álom valósult meg, hiszen egy külföldi és több hazai támogató segítségével sikerült a kifutót létrehozni. A pálya arra szolgál, hogy a kutyusok, amik tele vannak energiával, kapjanak egy kis lehetőséget a szabad mozgásra. Két hetente van nyílt nap, addig tulajdonképpen a kennelben élik az életüket. Szerették volna nekik megkönnyíteni a nehéz mindennapokat, amíg gazdához nem kerülnek. 2016-ban hozták létre az alapítványt, addig önkéntesekként jártak be jó szándékú, állatszerető emberekként a telepre. A céljuk az hogy segítsék a telep munkáját abban, hogy még nagyobb figyelmet kapjanak azok az állatok, amelyek kóbor kutyaként vagy leadott gazdis kutyaként bekerülnek ide.

A civilek segítségét is várják

Az alapítvány elnöke felhívta a figyelmet, hogy aki a telep munkáját szeretné támogatni, azt civilként is megteheti.

Fontos, hogy folyamatosan legyenek önkéntesek, akik sétáltatnak, rendezvényekre kitelepülnek.

Az anyagi támogatás is lényeges, hiszen a kórházi ellátás az orvosi számlák ezen állatok esetében is adottak. A tápadományra is szükség van, de a legfontosabb, hogy gazdisodjanak a nehéz sorsú állatok. Minden segítséget szívesen fogadnak, a telepen előzetes egyeztetés után fogadják az érdeklődőket.