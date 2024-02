Örömteli hírről számolt be hatvan éve a megyei napilap: újraéledt a már kihaltnak vélt ága a népművészetnek: Mezőkövesden is készülnek a hímestojások. A Matyó Háziipari Szövetkezet egyszemélyes új „részleggel” bővült: Molnár Borika népművész vette kezébe a munkát. Több száz, matyó mintákkal díszített húsvéti tojást küldtek exportra egy évvel korábban. A küldemény mindenütt nagy sikert aratott, ezért 1964-ben az volt a terv, hogy a népművész mintegy kétezer hímest fest saját tervezése alapján, a régi, hagyományos minták felhasználásával.

A tojásfestésnek külön technikája van. A tyúk-, vagy libatojást kifúrják, belsejét kifújják, majd lisztfinomságú kőporral töltik teli. Megtisztított külsejére kézzel festik a különböző mintákat, majd az egészet színtelen lakkal vonják be, hogy tartós legyen - avatott be a technikai részletekbe az írás.