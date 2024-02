Csetneky Krisztina hadnagy és Rácz Péter tartalékos főhadnagy tájékoztatta munkatársunkat az eseményről.

„A toborzó iroda munkatársai a Magyar Vöröskereszttel karöltve évekre visszamenőleg szerveznek véradásokat, nagyon jó kapcsolatot ápolnak. A mai véradáson részt vettek hivatásos és szerződéses katonák tartalékos szolgálatot vállaló katonák, civilek és rendőrök is, a készenléti rendőrség állományából. A katonák számára a társadalmi szerepvállalás nagyon fontos, ezért évente többször adnak vért a rászorulóknak. Évente kétszer vagy háromszor szervez a toborzó iroda ilyen eseményeket. Ilyenkor biztosítják a megfelelő helyiségeket illetve minden egyéb feltételt ami a zavartalan lebonyolításához szükséges. A Magyar Honvédségnél dolgozó és szolgálatot teljesítő katonák kettő nap szabadnapot kapnak a véradásért, de nem ez az elsődleges mozgatórugó. A toborzó irodába betérő civilek egy-egy ilyen alkalommal a katonai szolgálat lehetőségéről is tájékozódhatnak. Kitelepülő rendezvényeken is igyekeznek a civil társadalmat tájékoztatni ilyen vagy hasonló segítségnyújtási lehetőségéről. Jelen esetben is plakátok és a helyi sajtóban megjelent hirdetmény tájékoztatta a lakosságot a véradásról.