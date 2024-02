Előrelépést várnak az ügyben

Ennek a területnek a hasznosítására készül most a tanulmány. Fükő Lászlót, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnökét arról kérdeztük, mit kell majd vizsgálnia megíróinak.

Válaszából megtudtuk: a kormány 1525/2021. (VII. 30.) határozatában rendelkezett egy tanulmány készítéséről, aminek témája a Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációja és ipari hasznosítása. Költségeinek finanszírozását célzott támogatás formájában az illetékes minisztérium útján biztosítja.

„Az egyetemi modellváltás kapcsán létrejött, a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány alapító okirata, abban megfogalmazott küldetése és céljai alapján felelősséget érez nemcsak az egyetem, hanem a régió fejlődéséért is, és most lehetőség nyílik a tanulmány segítségével előrelépést tenni ebben a több évtizede megválaszolatlan kérdésben. A tanulmány célja, hogy tisztázza azokat a tervezési, jogi, hasznosítási és átalakítási feladatokat, amelyek elvégzése szükséges a terület revitalizációjához. Ennek érdekében a tanulmányban üzemeltetési, ipari és építészeti koncepcióra kell javaslatokat tenni, figyelembe véve a jogi, környezetvédelmi és logisztikai feltételeket, továbbá Miskolc város és a régió fejlesztési koncepcióját is" – fogalmazott a kuratóriumi elnök.