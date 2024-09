Mint a boon.hu részletesen beszámolt róla, a Modern Városok Program keretében újul meg a Nagy Lajos korabeli vár: a fejlesztés célja, hogy a vár és közvetlen környezete Közép-Európa meghatározó turisztikai központjává váljon.

Rekonstruálták belső várat

A belső vár rekonstrukciója során egyébként mintegy 3900 négyzetméter alapterületű új épületet alakítottak ki. Az északnyugati szárnyban visszaépítették a lépcsőházi tornyot és az azt megkerülő rámpát is. A tornyok helyreállításával a legfelső szinteken fedett-nyitott kilátót kap majd a vár. A külső várban a Királynék kertjét középkori kertészettechnikával, korabeli forrásokból kiválogatott fűszer- és gyógynövényekkel telepítik be; négy bástya párt is visszaépítenek, külső várteraszokat létesítenek, két szinten pedig végigsétálható várfalat alakítanak ki.

Az építők - a 2023 novemberében történt megrendelés nyomán - kezdhették meg a tornyok és palotaszárnyak megerősítését, a sérült, meglazult falszakaszok bontását, a falüregek ékelt befalazását, furatok készítését, az injektálást és impregnálást.

Injekciót kapott a Diósgyőri vár

Miután injektálással megerősítették a falszakaszokat, a belső vár második emelete feletti födémszerkezet is elkészülhetett. Míg a nyugati oldalon az étteremnél beépítették a belső oldali nagy kőkereteket, a földszinten be is fejezték a gépészeti csövezést. Az ablakok nagyméretű kőkereteinek beépítéséhez ráadásul egyedi ácsszerkezetet is készítenie kellet a kivitelezőknek.