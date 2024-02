– Nem tudom eldönteni, elmenjek-e a fogorvoshoz, vagy nem. Ha nem megyek, tovább fáj a fogam, ha elmegyek, egész hónapban nem tudok enni.

–Hogyhogy, ennyire érzékeny vagy?

— Nem. Ennyire szegény!

*

Az esküvő utáni reggelen a skót fiatalasszony sírva vallja be újdonsült férjének:

– Most már meg kell mondanom, hogy műfogam van.

– De hiszen én ezt tudom drágám!

– De azt nem tudod – mondja a fiatalasszony, és még nagyobb sírásba fog – , hogy még nincs kifizetve!

*

Egy chicagói utcán két férfi rátámad egy harmadikra. Óriási verekedés kezdődik. Amikor végre lefogják a megtámadott férfit, csodálkozva látják, hogy annak a pénztárcájában csak hatvan cent van.

– Képes volt ennyire verekedni hatvan centért?

– Azt hittem a száz dollárt akarják tőlem elvenni, ami a zoknimban van.

*

– Előfordult már veled, hogy a férjed idegen férfit talált a szekrényedben?

– Soha! Mindig a barátai voltak.

*

– Hogyhogy ilyen kemény ez a bifsztek most? Amikor tavaly átutazóban voltam az önök városában, akkor is itt ebédeltem, és akkor valahogy nagyon jó, puha húst kaptam.

– Hát uram, sajnos, az állatok is öregszenek!