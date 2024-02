Sóstófalván nagy szükség volt az új csapadékvíz elvezető rendszerre, mert a település életét rendszeresen megnehezíti a sok eső és a hóolvadás. Az új beruházás megakadályozza, hogy a háztartásokat a nagy esők idején elborítsa az iszap. Az új beruházást pénteken adták át a településen.

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő megnyitó beszédében elmondta, a most átadott csapadékvíz elvezető rendszer szervesen illeszkedik a térség innovációs programjába. A miniszterhelyettes szerint az új beruházás a jövőben hozzájárul ahhoz, hogy a település életét ne veszélyeztesse a hóolvadás és az esőzések miatt megnövekedett vízmennyiség.

Sztrakon Béla polgármester 25 éve tölti be a polgármesteri tisztséget Sóstófalván. Mint elmondta, két alkalommal is olyan rettenetes időjárás tombolt a közelmúltban, hogy a játszótér mellett 20 centiméternél is magasabb víz hömpölygött az út közepén, mert az esővíz levezetésére készített árok már kevésnek bizonyult az elvezetéséhez. A polgármester szerint a szokatlanul magas esővíz gyakran veszélyeztette a település két szélén lévő épületeket és az itt élő családokat, ezért épült ki Sóstófalva most átadott modern csapadékvíz elvezetője.

Három nagyobb pályázat

A polgármester elmondta, a települést körbeveszik a dombok Felsődobsza felől, és a csapadék közvetlenül Sóstófalva mellett folyik le a mélyebben fekvő területekre. Az Alsódobsza felől levonuló ár sokszor hóolvadás következtében jön létre. Másrészt a település két végén a Hernádba Újcsanáloson keresztül egy patak is lefolyik, ami bonyolítja a helyzetet. Előfordult, hogy az esővíz bement a garázsba, és iszapot hagyott maga után.

A polgármester megemlítette egy helyi úriember tréfás mondását: "Ha a Hernád Sóstófalvát elönti, akkor az Avasi kilátót vasmacskával fogják keresni!” Mert Sóstófalva magas területen fekszik, és inkább az átfolyó csapadékvíz okoz nehézségeket a település életében.

Volt már pályázatuk egy modern csapadék elvezető rendszerre jó pár évvel ezelőtt, ám akkor nem nyertek. Most viszont igen: Sztrakon Béla polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy ez már a harmadik nagy innovációs pályázat volt településen, amely 68 millió 238 ezer forint értékben valósult meg.

Összesen 623,46 folyóméteres a rendszer a Kossuth, a Petőfi és a Szeles utcákon. Az elvezető rendszert 2021 november 1. és 2023 november 30. között építették meg.