Érdekességek is elhangzottak

A szakember sok érdekességet is elmondott a jelenlévőknek.

"Európán kívül Amerikában és Ázsiában élnek. Sajnos egyre kevesebb van belőlük, ezért fokozottan védettek. Egy barnamedve 30-40 évig is elél, súlyuk elérheti a 300 kilogrammot is, de legalább 150 kilósak. Mindenevők, tehát bogyókat, málnát és egyéb növényeket, mézet és még húst is esznek. Szaglásuk kiváló, nagy területet járnak be. Egy időben az ember kiirtotta a medvéket Magyarországról, de ma már kezdenek visszatelepülni, így a Bükkben is élnek ketten, jól bent, az erdő mélyén. A miskolci macik csirkét, szarvasmarhát vagy nyúlhúst szoktak kapni. A gondozók még egy papírhengerbe is el szoktak dugni finom falatokat, amiket készséggel próbálnak kiütögetni belőle a mackók" – mondta, majd tovább invitálta a csoportokat a mosómedvékhez és az ormányos medvékhez, akik mind csak nevükben medvék. A körút az oktatóteremben zárult, ahova több mint hatvan plüssmaciból állítottak össze tárlatot a Miskolci Állatkert munkatársai.

Veress Tamás gyűjteményi vezető elmondta, az intézmény következő programjai között szerepel majd a víz világnapja március 22-én, a Föld napja április 22-én, valamint a madarak és fák napja május 10-én, hiszen minden, a természettel és az időjárással kapcsolatos ünnepről megemlékeznek.