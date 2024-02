A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium február 1-én csütörtökön kétszer is, 11 és 17 órától rendezte meg a „Legjobb vizsgázók koncertjét". Ezen alkalmakkor a félévi vizsgák során legjobbra értékelt növendékek kaptak lehetőséget, hogy nagyközönség előtt bemutathassák tudásukat. Az iskola mindkét művészeti ágából szerepeltek diákok, akik a tánc- és zene területén jeleskedtek. A kortárs-moderntánc szakosok mellett a néptáncosok is felléptek, és természetesen a zeneművészeti ág minden műfajából színpadra léphettek a „legjobbak". A közönség hallhatott a fuvola, trombita, harsona, gitár, ütős, zongora szóló művek mellett népzenei- és jazz formációkat is.