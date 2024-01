A miskolci városi tanács megbízásából elkészítették az úgynevezett Győri-kapui új városrész rendezési tervét – írta meg hatvan éve a megyei napilap, hozzátéve: ez a terület jellegzetesen, elővárosi település volt korábban a lillafüredi főútvonal, valamint a Szinva-patak között. A tervezők elgondolása szerint az új városrészben 1502 lakás épül fel, négy és kilenc emeletes épületekben Általános iskolát, bölcsődét és óvodát is létesítenek. Külön épületben helyezik el a szolgáltató üzemeket. Lesz kisáruház, vendéglátó egység is – ígérte az elképzeléseket ismertetve a cikk.

Valamennyi lakást távfűtéssel látják el és az egész területet zöldövezetbe ágyazzák. A parkosítás, ligetek kialakítása annál szükségesebb, mivel a leendő lakótelep mögött terül el a diósgyőri Lenin Kohászati Művek, amelynek levegőszennyező hatása ezen a vidéken is érződik.

Újdonsága a tervnek, hogy Miskolcon először oldotta meg a közlekedést úgy, hogy a gyalogos és közúti forgalom sehol sem keresztezi egymást.