Állatok mentésében is segítő kezet nyújtanak, legutóbb a mályi madármentő állomást segítették ki amikor is egy gólya lába annyira megfagyott hogy már képtelen volt egyedül a partra jutni. Azonban arra is volt már példa, hogy több száz kilométerre történt esetnél a telefonos szakmai segítségnyújtásuknak köszönhetően lett sikeres egy mentés.

Nőtt a felelősségtudat

Az elnök úgy látja, hogy egy-egy kivételtől eltekintve alapvetően egyre több a felelősségtudat az emberekben. Nagyon fontosnak tartják a prevenciót ezért általános és középiskolások számára tájékoztató előadásokat tartanak ahol nemcsak a jeges mentés hanem a vizibalesetek és az elsősegélynyújtás is téma. Talán ennek is köszönhető, hogy a nyáron vagy akár télen vízpartra járó emberek sokkal elővigyázatosabbak lettek mint évekkel ezelőtt, annak ellenére hogy a tiltó táblák nem mindenhol kerülnek kihelyezésre.

Kérjünk segítséget a vadaknak

Földvári Attilát az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét az állatokra leselkedő veszélyről kérdeztük és megnyugtató választ kaptunk. A vadállatok elsődleges célja ugyanis a téli időszakban, hogy energiájukkal takarékoskodjanak. Hideg, fagyos időben a táplálékszerzés, illetve az ivóvíz megszerzése a fő motiváció. Nem jellemző, hogy a tavak jegére mennének, ha csak nem egy kóbor kutya kerget rá szarvasokat vagy őzeket.

Jó tudni azonban: ha ilyen bajba jutott jószágot látunk vagy találunk, akkor a területileg illetékes vadgazdálkodó szervezetekhez fordulhatunk, amelyek megpróbálnak segíteni a vadnak. A vadgazdálkodók elérhetőségeiről a rendőrségnél vagy a környékbeli önkormányzatoknál érdeklődhetnek.