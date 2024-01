A 23 éves Pusztai Anna nemrégiben nem is akárhol, Athénban futotta le a maratont. Edző nélkül, magától, internetes edzésterv alapján készült fel rá. Igaz, voltak előzményei. A futás szeretetéről, a mindennapi testedzésről, felkészülésről, magáról a versenyről – hogy milyen is végigfutni a 42 kilométert ott, ahol időszámításunk előtt 490-ben a görög katona, Pheidippidész is megtette – mesélt a pszichológushallgató Hajdu Mariann szerkesztőnek.

A beszélgetés kedd este 8 órától hallgatható meg a Borsod-Online-on, a Miskolci gyöngyszemek című podcastban.

