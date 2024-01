Aki tud és szeret korcsolyázni, annak most igazi kánaán Miskolc, hiszen a hagyományos népkerti műjégpálya mellett még pár napig a belvárosi Erzsébet téren is jégpálya működik.

Az igazi élmény persze az immár fedett Népkert melletti, amely méretei és körülményei miatt is népszerű. Most, a téli iskolai szünet utolsó napjaiban is érdemes még felkeresni egyedül, párban, vagy családi kötelékben a műjégpályát.