Hazánkban elég homályosan fogalmaz a KRESZ a ködlámpa és a ködzárófény használatáról, ami egyértelműen meglátszik azon, hogy sokan helytelenül alkalmazzák.

Holott azon túl, hogy ezzel zavarják a többi közlekedőt, szélsőséges esetben veszélyhelyzetet is okozhatnak. Itthon ez nem jár következményekkel, de akad, ahol pénzbüntetéssel jutalmazzák a feledékenységet, például Németországban.

Vannak, akik helytelenül használják

Több közlekedéssel foglalkozó közösségi csoportba felvetették, hogy sok autós helytelenül használja az amúgy nagyon fontos fényt.

Az úgynevezett ködzáró fény egy járművön található lámpa, melyet alacsony látótávolságú körülmények között, például köd, hóesés vagy eső esetén kell alkalmazni.

A helyes használatához néhány fontos szempontot érdemes figyelembe venni. A ködzáró fénnyel való célja, hogy láthatóvá tegye a járművet ködös vagy esős időben, ahol a látótávolság jelentősen csökkenhet.

Javítja a láthatóságot

A ködzáró fényt gyakran használják a normál fényszórókkal vagy a nappali menetfényekkel együtt. Ezek a kombinációk javítják a jármű láthatóságát. A modern autók már rendelkeznek automatikus ködfénnyel, amely érzékeli a környezeti viszonyokat és automatikusan aktiválja a ködzáró fényt szükség esetén. Ebben az esetben a vezetőnek nem kell külön gondoskodnia a be- vagy kikapcsolásról.

Körültekintően kell alkalmazni

A ködzáró fénynek a mögötte haladó és szembejövő forgalmat nem szabad erősen megvilágítania. Az intenzív fény elvakíthatja a közlekedési résztvevőket, így az nem szolgálhatja túlzottan a jármű láthatóságát. A ködzáró fénnyel csak olyan időjárási körülmények között kell használni, amikor az valóban szükséges.

Napfényes nappalokon vagy tiszta éjszakákon felesleges használni, és zavaró lehet más vezetőknek. Ha az autó el van látva hátsó ködlámpával is, az is hasznos lehet ködös időjárási körülmények között. A hátsó ködlámpa is segít más járműveknek abban, hogy észleljék a járművet a háttérben. A ködzáró fény helyes használata nemcsak a járművezető saját biztonságát, hanem más közlekedőkét is szolgálja, így érdemes tudatosan és felelősségteljesen alkalmazni.