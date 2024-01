„Az elmúlt költségvetési években szinte kivétel nélkül valamilyen krízissel kellett szembesülnünk. Az elkövetkezendő évre tekintve, még optimista megközelítéssel is, szintén számolnunk kell a gazdasági recesszió és az infláció komoly következményeivel - áll az előterjesztésben. - Mindezeken felül 2024-re további problémákat is azonosítottunk: háború(k), velünk maradó infláció, bizonytalan, gyorsan változó jogi környezet, a devizaárfolyamok nagyarányú változékonysága és mindezekből következően a gazdasági stabilitás hiánya. A helyi adórendszer sajátosságai miatt a gazdaság idei, gyengébb teljesítményének hatásai 2024-ben fognak jelentősen érvényesülni az önkormányzat költségvetésében."

Jók a megtakarítások

A város interetes honlapján megjelent összegzés szerint az önkormányzat forrásai 2023-ban a vártnál kedvezőbben alakultak, mely elsősorban a poliol beruházás elhúzódása miatt az ott lévő vállalkozások többletmunkálataiból származó, a tervezettet meghaladó adó- és adóelőleg befizetéseknek köszönhető. Másodsorban az önkormányzat új feladatot, beruházást csak a helyi társadalmi igények által megalapozottan, és a fenntarthatóság mértékéig vállalt. Ennek eredményeként jelentős megtakarítással kezdték el a 2024. évet.

A rendelkezésre álló prognózisok szerint a helyi gazdaság petrolkémiai ágazata az elmúlt két évtized leggyengébb eredményét produkálta, melynek hatásait 2024-ben lehet tapasztalni az adóbevételek alakulásában. Az elmúlt évek átlagához képest még mindig jelentős energiaárak mellett egy recessziós gazdasági környezetben a magas energiaintenzitású iparágak továbbra is nehéz helyzetben vannak.

Kicsit kevesebb

Tiszaújváros 2024. évi költségvetésének főösszege 12,4 milliárd forint. A költségvetés főösszege közel 100 millió forinttal kisebb, mint tavaly. A szűkülő forrásokból főleg szinten tartásra van lehetőség, felhalmozásra, fejlesztésre kevesebbet tud az önkormányzat fordítani.

A kihívásokkal küzdő gazdasági helyzetben a költségvetésekben most különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az empátiára, a szociális szempontokra és a szolidaritás érvényesülésére. A város létezésének egyik legfontosabb pillére a helyi gazdaság, és ezzel együtt óriási a kitettség a gazdasági folyamatoknak, piaci változásoknak.

Azonban a szükséges gazdaságpolitikai döntések meghozatalakor a társadalmi és szociális szempontok élveznek prioritást. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy Tiszaújváros élhetőségét biztosítsa az ott lakók számára. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi és szociális ellátások rendszerét magas szinten finanszírozzák, támogatják a közbiztonsági feladatok ellátását, országosan is egyedülálló támogatást nyújtanak a fiatalok lakásvásárlásához, megteremtik a változatos és színes kulturális élet feltételeit. Közterületeink, zöldfelületeink tisztántartásáról, gondozásáról magas színvonalon gondoskodnak.

Kockázattal terhelt

"Ez a költségvetés jelenleg számos kockázattal terhelt, csak azért tudunk most megfelelően tervezni, mert a korábbi évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően jelentős maradványunk keletkezett. Azonban a rendelkezésünkre álló tartalékokat, amelyeket fejlesztésekre fordítottunk volna, a következő évben várhatóan a működésre fogjuk felhasználni. A bevételeink jóval kisebbek, mint a kiadásaink, ezért arra kell törekednünk, hogy a magántőkét és a pályázati forrásokat minél intenzívebben bevonjuk a városfejlesztésbe. Mivel városunk térségi központ is egyben, ezért az önkormányzat meglévő közszolgáltatásait továbbra is biztosítanunk kell, emellett intézményeinktől, gazdasági társaságaitól elvárt követelmény a kiadások észszerű csökkentése és a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása" - adott összefoglalást dr. Fülöp György polgármester.