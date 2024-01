Hétfőn már meg is kezdődött a rendkívül veszélyes Karos és Karcsa közötti útszakasz javítása.

Mindez azután történt, hogy a hétvégén a közösségi oldalakon rekord megosztást értek el a két település közötti kátyúkról készült képek és a felháborodott hozzászólások. Fanyar humorú karcsai fiatalok még kátyúkereső játékot is készítettek, ami nagyon népszerű lett a Facebook-on. A 381-es számú főút a járhatatlanságig leromlott szakasza a közlekedésre is veszélyt jelent.

Egyeztetés

A rendkívül rossz állapotú szakasz híre eljutott a Magyar Közút Nonprofit Kft. megyei igazgatójához is. Peiker Tamás hétfőn személyesen tartott egyeztetést Karcsán a Polgármesteri Hivatalban dr. Hörcsik Richárddal, a térség országgyűlési képviselőjével, valamint Oláh Krisztiánnal, Cigánd és Milinki Lászlóval, Karcsa polgármesterével. Peiker Tamás elmondta: számukra is ismert a probléma, és valóban, az utóbbi időszakban nagy mértékű állapotromlás következett be, kollégáik hiába kátyúztak szinte hetente. Mindez a téli időjárás, valamint a jelentős kamionforgalom eredménye – fűzte hozzá. Kiemelte: egyetlen 40 tonnás jármű áthaladása százezer személyautó terhelésének felel meg.

Hörcsik Richárd és Peiker tamás | Fotó: Bódisz Attila

Peiker Tamás hozzátette: a kátyúzást már elkezdték munkatársaik, de ezek a megoldások nagyon rövid ideig tartanak, mert a nehézgépjárművek újra kitapossák az aszfaltot. Ezzel együtt – amennyiben az időjárás engedi - már akár ezen héten elkezdődhet az érintett hat kilométeres szakasz legrosszabb részeinek az aszfaltozása, 10 ezer négyzetméternyi útfelületet 1300 tonna aszfaltból javítanak ki Karcsa és Karos között. Felhívta a figyelmet: ez is csak időlegesen teszi járhatóvá az utat, a hosszabb távú útjavításhoz komolyabb összegre van szükség annál, mit amit most hirtelen fel tudnak szabadítani.

Kétezer bírság

A végleges megoldást jelentő útjavításokhoz szükséges, mintegy 500-600 millió forintot várhatóan több forrásból biztosítják majd – ezt már dr. Hörcsik Richárd tette hozzá. A képviselő az is kiemelte, hogy a bodrogközi utak megújításának nehézsége az alapok hiánya, ennek megoldása pedig óriási forrásokat igényelne. A legfontosabb feladat az, hogy első lépésben a térségen áthaladó kamionforgalmat nagyon komoly mértékben csökkenteni kell, hiszen a nehézgépjárművek teszik tönkre ezeket az útszakaszokat – mondta az országgyűlési képviselő. A Bodrogközben alapvetően tilos kamionnal közlekedni, csak különleges engedéllyel lehet áthajtani a térség útjain, de ezt sokan figyelmen kívül hagyják, vagy kijátsszák. Mint kiderült, a rendőrök a Bodrogközben tavaly kétezer bírságot szabtak ki a szabálytalankodó nehézgépjárművekre, de az esetenkénti 13 ezer forintot a tilosban járó kamionok tulajdonosai nevetve fizetik ki, mert közben több tízezer, alkalmanként százezer forintot és rengeteg időt spórolnak.

Nagyon rossz állapotban van az út

Fotó: Bódisz Attila

A honatya éppen ezért kezdeményezi a kamionforgalom további szigorítását, az ellenőrzés hatékonyabbá tételét és a büntetési tétel jelentős, a nemzetközi trendekhez igazodva - akár kétezer euróra való megemelését.

Ezernél több kamion

A probléma a legszegényebb településeket érinti – ezt már Milinki László mondta. Karcsa polgármestere közölte: számos lakos fordult már hozzá különböző káresetek miatt. Leggyakrabban az autók futóművei és kerekei sérülnek, amellett, hogy rengeteg defektet is okoznak a kátyúk. Ha az autót javítani kell, az itt mindenkinek nagyon fáj, hiszen nem gazdag emberek lakják a térséget – mondta a település vezetője. A találkozón az is kiderült, hogy a helyiek szerint napi több mint 300 kamion halad keresztül Karcsán. A cigándi hídon a közelmúltban több mint ezer kamion áthaladását regisztrálták – közölte az eseményen Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere.