Idén is lesz Furmint Fesztivál Miskolcon. A sétáló kóstoló az idei év kiemelkedő helyi eseményei közé tartozik. Február 9-én az exkluzív rendezvényen mintegy 40 Tokaj-hegyaljai borászat lesz jelen, és közel kétszázféle bor kerül terítékre a Népkerti Vigadóban. Az esemény továbbra is a minőségi nedűk népszerűsítésére fókuszál, és egyben találkozási lehetőséget is kínál a borászok és borkedvelők között.

Egyik ősi fajtánk

„Az esemény legfontosabb üzenete, hogy magát a furmintot az egész országban ismerni kell” - kezdte Sándor Zsolt, a Miskolci Borklub elnöke. „Ez két okból fontos. Egyrészt, hiszen a mi egyik ősi fajtánk, ami tényleg a termőhelyek egyik legjobb közvetítője. Maga a furmint szinte majdnem minden borvidéken elérhető már. Két legismertebb a tokaji, illetve a somlói, de ma már nagyon sok telepítés található a Balaton felvidéken, Soprontól kezdve a Bükki borvidéken is. Maga a furmint megkerülhetetlen. A másik amiért fontos, hogy hazánk egyik legnépszerűbb szőlőfajtája, az olaszrizling mellett kell egy másik olyan fajta, amivel szintén jelen lehetünk a nemzetközi piacon. A furmint ehhez nagyon jó választás” - tette hozzá az elnök.

Külföldön is sikeres a furmint

A Furmint Február mozgalom olyan nagyvárosokban is hirdeti a magyar borok nagyságát, mint London, Kolozsvár, Párizs, Varsó vagy Marosvásárhely.