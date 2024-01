Az ufók híveinek egy csoportja Japánban nagykövetséget készül létesíteni földönkívüliek számára. A Shikoku-szigeten található Kagava városban működő klub tagjai kijelentették, hogy a létesítmény akkor tölti majd be igazi szerepét, ha létrejön a várva várt kapcsolatteremtés egy földönkívüli civilizáció és az emberiség között. Addig is, az ufók nagykövetsége ismeretterjesztő központként fog működni, ahol a földieket felvilágosítják az időnként bolygónkra látogató idegenek természetéről és szokásairól. Az ufók hívei úgy tervezik, hogy a nagykövetség Shikoku-sziget egyik festői szépségű hegyének lábánál helyezkedik majd el - szemlézte a lap az ITAR-TASZSZ hírügynökség beszámolóját. Az építmény mellett leszállópályát, sőt luxusszállodát is létesítenek a földönkívüli kozmonauták számára. Megjegyezte az újság, hogy a terv anyagi forrása bizonytalan.