Bizonyára, ott volt a tábla már korábban - szilveszter éjszakáján aligha tette oda bárki is -, de én csak most, az új esztendő első napján találtam rá egyik miskolci kirakatban. Ráérősen nézegettem a soha nem látott árú láb-tyűket, amikor egy beépített oszlop mögött felfedeztem. Oda bújt, mintha kicsit restellné magát. Fehéren fekete betűkkel ez olvasható rajta: „Nyereségérdekeltségű bolt”. Hurrá! Valaki felfedezte a tevére a púpot! Mert ugyan ki gondolt arra, hogy egy cipőbolt, tehát egy kereskedelmi vállalkozás alapvető egysége számára közömbös a nyereség, nem számít, hoz-e a bolt nyereséget, vagy dotáljon mindent az állam, a bolti alkalmazottat nem érdekli, kell-e az áru, vagy sem, mennyit vesznek belőle stb.!? Nem emlékszem, láttam-a más kirakatban is ezt a táblát. Bizonyára máshol nem érdekeltek a nyereségben. Helyenként azért fütyülnek is a vásárlási szándékkal beóvatoskodóra. Ha netán máshol is érdekelt lenne a bolt a nyereségben, talán eljutnánk oda, hogy a boltokban kereskedelmi tevékenység folyjék mindenütt a hivatalnoki érdektelenségű állami áruelosztás helyett…