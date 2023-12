Az úgynevezett szűk keresztmetszetről esik szó a megyei napilap ötven évvel ezelőtti írásában. A cikk szerzője személyes tapasztalatként osztja meg az olvasóval: mi történt, amikor egészségünk féltői tanácsának engedve megpróbálta téli sportolásra adni magát. Szüksége lett volna sínadrágra.

Adjuk át a szót neki: „Sínadrág??? Ötvenes számon felüli méretre??? - csodálkozott rám Miskolcon az illetékes kereskedelem. 46-os méretig még csak akad, de akiknek nagyobb a ... mondjuk méretük, azok mondjanak le a téli sportokról. Bocsánat, a legforgalmasabb boltban három 50-es méretű sínadrágot is készleteznek. Más nincs, mert nem szállít az ipar. Úgy látszik, ők még nem tudják, hogy pantallóban nem lehet. Még szerencse, hogy a síléc kapható, és szánkó is volt egy darabig. Sínadrág hiányában majd kipróbálom hófehér jégerben. Talán ezzel sikerül egyszer nekem is új divatot csinálni”.