Mosolyogva fogadta Janiczak Dávid polgármestert és Kovács Adriennt Közantal Lajosné és lánya. A hölgy a kilencvenedik életévébe lépett, ez alkalomból látogatták meg az otthonában, ahol virágcsokorral és emléklappal köszöntötték. A vendégek mellett a néni testvére, unokaöccse, lánya és dédunokája is részt vettek az eseményen.

Klárika néni Sályon született, húszéves korában érkezett Ózdra, azóta itt él. Előbb a gyárban dolgozott, majd huszonöt évig a táblai általános iskolás gyerekek étkeztetéséért volt felelős a napköziotthonban. Elmondása szerint családjára a legbüszkébb.

Aktív életet él

„Amikor a gyerekeim megszülettek, nagyon nagy öröm volt. Különösen a kislányom, őt nagyon vártuk, akkor már volt egy tíz éves fiam és ahogy ő meglett, azóta nagyon jól érzem magam. Mindent szeretek, ami körülöttem van, csinálni is, meg elmenni is hozzájuk. Mindent. Jól érzem magam hál'Istennek” - mondta Közantal Lajosné.

Klárika néni jó egészségnek örvend és aktív életet él. Nem szeret egy helyben ülni, amikor teheti, mozog, nyáron a virágoskertjét gondozza, míg odabent legszívesebben horgol, illetve hímez. A szobában lévő kis fenyőfát is az általa horgolt alkotások díszítik. Büszkén meg is mutatta legszebb műveit a vendégeknek, akik érdeklődve nézték meg a szebbnél szebb mintákat a párnán, vagy a terítőn. Emellett örömmel hallgatták a néni kedves történeteit is.

Ő is adott ajándékot

„Klárika néniben egy nagyon kedves, mosolygós, jókedvű nénit ismertem meg, aki nagyon jó egészségi állapotnak örvend. Örülök, hogy találkozhattunk és köszönöm a meghívást, kívánok neki még nagyon sok egészségben telt boldog születésnapot” - hangsúlyozta Janiczak Dávid, polgármester.

Klárika néni is készült ajándékkal, egy általa horgolt hópihét és egy saját kezűleg írt üdvözlőkártyát is adott mindenkinek. Személyében életvidám embert ismerhettek meg a vendégek. Ahogy fogalmazott, „akkor is mosolygok, amikor talán sírnom kellene”.