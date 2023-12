Születésének 200. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium falán újraavatták az önálló sárospataki tanítóképző intézet megalapítójának, Árvay Józsefnek a domborművét. A műalkotás eredetileg a valamikori Comenius Tanítóképző Főiskola gyakorló iskolájának a falán díszelgett, ami korábban az ő nevét is viselte, ám az intézmény 2011-ben a katolikus egyház fenntartásába került, átnevezték, az épületet felújították, hőszigetelték, így a relief is lekerült a falról. Ezt kérték el a reformátusok és avatták újra a kerek évforduló alkalmával – közölte az eseményen dr. Szemán Ákos kezdeményező, a Tiszáninneni Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője. Hozzátette: Nagy Györggyel, a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatójával beszélgettek róla még a nyáron, hogy idén van az önálló pataki tanítóképzés megalapítója születésének kétszázadik évfordulója, és a dombormű újraavatásával lehetne méltóképpen megemlékezni erről. Az alkotást elkérték az intézménytől, akik átadták azt a kollégiumnak.

A kollégium részéről is többen részt vettek a koszorúzáson

Fotó: BSZA

- Azért a Sárospataki Református Kollégium falára került a relief, mert Árvay József egykor az intézményrendszerén belül valósította meg elképzeléseit. A dombormű Takács Erzsébet szobrászművész alkotása, amit a gyakorló iskola falán avattak fel 1994-ben – tette hozzá dr. Szemán Ákos.

Teljes sárospataki életmű

A sárospataki oktatástörténet terén maradandó életutat felmutató egykori református lelkész életművének jelentőségét Egeresi Gábor, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának igazgatója ismertette. Mint elmondta, Árvay József árva papgyermekként nyolcévesen került a kollégiumba, és egészen 23 esztendős koráig tanult az intézményegyüttesben. Így a teljes felnőtté válása és szellemi formálódása Sárospatakon történt, és kisebb kitérőkkel az iskolavárosban élte le élete nagy részét is – jegyezte meg. Hozzátette: sok nehézségen átlépve, számos akadályt elhárítva, nagy akaraterővel és elhivatottsággal valósította meg az önálló tanítóképzés létrehozását úgy, hogy neki ilyen jellegű előképzettsége nem volt. Egészen részletesen kidolgozta a programot, hogy például a leendő tanítókat arra is megtanította, hogyan kell helyesen ülni, vagy akár a ceruzát megfogni. Az igazgató szerint Árvay József személyisége azért is példaértékű, mert az olyan jelentős ügyek mellett, mint az intézetalapítás a legapróbb részletekre is oda tudott figyelni.