A zenei és rendőr munkája pedig össze is szokott találkozni, amikor a prevenció keretében a fiatalokat szólítja meg. De hogyan is fér meg ez a kettő egymás mellett? Többek között erről is beszélgetett Horváth Imre szerkesztővel A zene az kell című podcastben.

De mesélt arról, hogyan indult a rendőri pályája és miként sikerült bekerülnie a zeneiparba, a televízióba is. Hogyan sajátította el a hangmérnöki munkát és épített otthon stúdiót. De mesélt a terveiről is a zeneiparban.

Hallgassa meg!

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!