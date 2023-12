Azt, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra, sokszor most már az átlag miskolci családoknál is az ár határozza meg és nem az, hogy a család mit szeret vagy mit kívánna meg éppen. Ezért jól szét kell már nézni időben és összehasonlítani a nagy áruházak és a piac árkínálatát. De még így is előfordul, hogy vásárlás közben kell lemondanunk valamiről.

Az egyik árus előtt vásárló hölgy is, amikor meglátta a dióbél és a darált mák árát, megállapította, hogy idén ő biztosan nem süt bejglit. „Ötezer forint körül láttam a dió kilónkénti árát, a mákét pedig körülbelül kettőezer forintért, így ilyen árak mellett idén biztos, hogy nem sütök. Ha a kis unokák megkívánják, meglátjuk, hogy kész bejglit veszünk-e, de így kétlem, hogy az is olcsóbb lenne. Ez már túl megy azon a határon, amit meg tudunk engedni magunknak. Ünnep ide vagy oda” – jelenti ki.

A déli gyümölcsöt keresik

Pár lépéssel odébb Attila is 4500-5000 forint között kínál diót, a mák már nála elfogyott, viszont mellette, Orosz Miklósné Szentistvánbaksáról 3000 forintért kínál mákot.

A zöldségesek szerint most a legnagyobb keletje a déli gyümölcsöknek van. A narancsnak, ami már 600 és 1300 forint között kapható és a mandarinnak, hatszáz és 1500 forint közötti áron, de az utóbbi években divatossá vált gránátalmát (200-250 ft/db, vagy 600 ft/ kiló) és datolyaszilvát is kínálnak. De megtalálhatók a standokon a gyümölcsök aszalt verziói is, főleg a datolya és a füge, ami ugyancsak kelendő ebben az időszakban.