A konferencia idén különösen nagy hangsúlyt helyezett a civil szervezetek kultúrában, közművelődésben, és az értékeink hasznosításában játszott szerepére. A célunk az volt, hogy az egyesületek és alapítványok aktívan vegyenek részt a helyi és nemzeti értékeink feltárásában és hasznosításában. Kárpáti Árpád, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat megbízott vezetője az úgynevezett „hungarikum mozgalomról" a nemzeti és lokális értékek megtartó erejéről beszélt. Kovács István, a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány szakmai vezetője a vasi hegyhát példáin keresztül mutatta be, hogy a civil szervezetek térségi szinten is fontos gazdasági és fejlesztéspolitikai pozíciókra tehetnek szert.

Egyszerűen beépíthető az MI

A digitális átállás és a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a civil szervezetek számára is izgalmas, ugyanakkor új kihívásokat hoz magával. Szakos Enikő, a Matthias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézet koordinátora nemzetközi példákon keresztül mutatta be, hogy a digitalizáció és az MI mely területeken jelenthet hasznos előrelépést az oktatásban. Gáspár József, az Inven Kft vezető fejlesztője a legnépszerűbb és a civil szerveztek működésébe is viszonylag egyszerűen beépíthető MI alkalmazásokat tekintette át.

Hatalmas a felelősség

Jövőre lesz 35 éves az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye. Ez a nemzetközi dokumentum alapozta meg a magyar gyermekvédelmi törvényt is. A konferencia résztvevői számára dr. Benyusz Márta, a Gyermekjogokért Egyesület elnöke mutatta be az egyezményt. Előadásában kiemelte, hogy lényegében a mostani felnőtt társadalom minden tagja úgy nőtt fel, hogy sérültek a jogai. E generációk felelőssége éppen az, hogy megszakítsa ezt a folyamatosságot. A gyermeki jogok mindennapi érvényesítésről folytatott beszélgetést dr. Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány elnöke vezette. A civil szervezetek különösen a hátrányos helyzetben élő és a különös védelmet érdemló gyermekek jogainak érvényesítése terén viselnek különösen nagy felelősséget.

Az Állami Számvevőszék nem csak ellenőrzi, hanem öntesztek közreadásával, konzultációs alkalmak biztosításával segíti is a civil szervezetek átlátható és felelős gazdálkodását. Az egyesületek, alapítványok bevételeinek 4 százaléka, közel 55 milliárd forint a költségvetésből származik. E források felhasználását az ÁSZ korábban is ellenőrizhette. Változást az jelent, hogy nem csak ellenőrzi, hanem segíti is a szervezeteket.