Karácsonyi díszbe öltözik az országos szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hajléktalanokat Gondozó Központja, hogy egy kis melegséget kölcsönözzön az ünnepekre azok szívébe is, akik otthont nélkülöznek. Duberné Dunaveczki Éva intézményvezető elmondta, ebéddel kezdődött az ünnepség. „Mintegy háromszáz adag töltött káposztával készültünk, gyümölccsel, bejglivel és szaloncukorral a népkonyhán. Ez a szám eredetileg napi kettőszáz, de most a hajléktalanokon kívül a rászorulókra is számítunk. Az ebéd után a lakók ünnepi műsorral kedveskednek társaiknak, majd ajándékcsomagokkal távoznak a nappali melegedőből. Ezekkel szeretnénk meghittebbé tenni az ünnepeket" – mondta, hozzátéve, a Mindenki karácsonya elnevezésű programot már körülbelül huszonöt éve megrendezik.

Majdnem telt ház van

Az intézményben 315 férőhely van éjszakára. "Most 95 százalékos a kihasználtságunk. Az utcán nem maradnak az emberek, de aki végképp elzárkózik az intézményi ellátástól, az a külterületeken él vikendházakban. Róluk is gondoskodunk két miskolci intézménnyel együtt, a Máltai Szeretetszolgálattal és a Napfényt az Életnek Alapítvánnyal. A város területei le vannak osztva közöttünk, ránk körülbelül hatvan fő jut, akikről mi gondoskodunk a téli időszakban" – mondta az intézményigazgató, aki hozzátette, karácsonykor megsűrűsödnek az adományosztások szervezetüknél.