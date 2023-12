Nagybajcsnál ezekben az órákban tetőzés közeli állapotban van a folyó. A vízszint már a Dunakanyarban és a fővárosban is látványosan emelkedik, a budapesti tetőzés a legfrissebb előrejelzések szerint december 27-én, szerdán a nappali órákban várható, a rakpart szintjét kevéssel meghaladó vízállás mellett.

Az elmúlt napokban Európa jelentős részén, így hazánkban is, ciklonok és frontjaik okoznak változékony időjárást. A Kárpát-medencében sokfelé 10-30 mm közötti, vegyes halmazállapotú csapadék esett. A hétvégén is folytatódott a változékony, csapadékos és szeles időjárás, több hullámban hullott további 15-60 mm, néhány osztrák vízgyűjtőn 60-80 mm közötti, vegyes halmazállapotú csapadék, miközben jelentős enyhülés kezdődött. A hét elején már szárazabb, kora tavasziasan enyhe az időjárás, 15 °C körüli maximumok is lehetnek.

Vármegyénket érintően a Tiszán folytatódik az árhullám levonulása, a tetőzés már elhagyta a folyó hazai szakaszát. A továbbiakban a lassú apadást a lehulló csapadék függvényében kisebb vízszintemelkedések törik meg. Mellékfolyóin szintén árhullám vonult le, de az érkező csapadék és enyhébb idő miatt az elkövetkező napokban újabb vízszintemelkedésre lehet számítani. Fokozatot meghaladó tetőzésre csak a Sajón, és a Zagyva-Tarna vízrendszerén számíthatunk.