"Ó, szép fenyő, ó, szép fenyő, oly kedves minden ágad" – így szól a sokak által ismert dal. A fenyőfából feldíszítve karácsonyfa lesz. Gondos előkészületek előzik meg azt, hogy egy fa végül be kerüljön a házba feldíszítve. Van, hogy órákat töltünk egy-egy tökéletes örökzöld kiválasztásával, ebben a legtöbb esetben szakértő tud minket segíteni. De milyen a másik oldal? Mi történik ha 20 évig valaki ugyan azon a helyen árul fenyőfát?

,,Az elmúlt 20 év alatt nagyon sok vevővel találkoztunk, sok embert és sorsot ismertünk meg.” Így kezdődött a beszélgetésünk Hajnal Sándor fenyőfaárussal. Már évek óta a diósgyőri stadion sarkánál árulnak fenyőfákat az adventi időszakban. Ahogy beszélgettünk vele és láttuk hogyan dolgoznak, néhány történetet, kedvességet is meg is osztott velünk.

Segíteni mindig jó érzés

,,Amikor elkezdtünk itt fenyőfát árulni akkor az a cél vezérelt minket, hogy a DVTK utánpótlás korú gyermekeinek tudjunk segíteni. A szép emlékű Nagy Béla támogatásával, aki ügyvezető volt akkor, megszerveztük az első karácsonyi vásárt. Minden eladott fa után gyűjtöttünk egy kis pénzt a gyerekeknek.” - folytatja mondandóját Sándor.

,,Szép emlékeink vannak erről az időszakról. Az elmúlt évek alatt ezek a gyerek már felnőttek és hozzánk járnánk fenyőfáért. Örülök annak, hogy ilyenkor előjönnek az emlékek. Halljuk, ahogy mesélik vásárlóink a gyerekeiknek, hogy abból a gyűjtésből kaptak sportfelszerelést, amit mi szerveztünk. Boldogsággal tölt el ez minket.”

Miközben beszélgetünk egyre több vásárló érkezik és Sándoréknak mindenkihez van egy kedves szavuk, vagy egy kis ajándék.

Vannak visszatérő vendégek

,,Mindig is az vezérélt minket, az üzleti célok mellett, amikor kitaláltuk a fenyőfa vásárt, hogy visszahozzuk azt a hangulatot, ami szerintünk nagyon fontos a karácsonyban, hogy egy kicsit megnyugodjunk, a rohanást félretegyük. A fenyőfa vásárlás ne arról szóljon, hogy hirtelen megveszem, mint egy kg kenyeret és megyek tovább, hanem legyen időnk megkérdezni egymást, hogy hogy telt az év, milyen örömökkel, gondokkal találkoztunk.” - hangsúlyozta.

,,Olyan vevőink jönnek, akik az elmúlt évek alatt nagyszülők lettek, vagy olyan régi vásárlóink is vannak, akik gyerekként a szüleikkel érkeztek hozzánk és mást már a saját csemetéjükkel választják ki a megfelelő karácsonyfának valót. Mivel visszatérőek a vevőink, így úgy gondoltuk a párommal Edittel, hogy fontos az, hogy mi is visszaadjunk egy kicsit ebből a hűségből a számukra. Próbálunk egy kis ajándékkal kedveskedni nekik. Aki egy kicsit feszültebb annak mikulás stressz labdát adunk, akinél nagyobbak a gyerekek karácsonyfa díszeket, a kisebb gyerkőcök pedig színezhető karácsonyfadíszt kapnak, természetesen ceruzával együtt.”

Szeretet sütik

Idei újdonság náluk, hogy nem csak az embereket, hanem a négylábúakat is megajándékozzák, azokból a mikulásos stressz labdákból nekik is jut belőle. A vevőik pedig szívesen küldenek fényképet, ahogy játszanak vele a kutyusok odakint vagy éppen a karácsonyfa alatt. Elmondta számunkra, hogy egy kis közösséget próbálnak építeni Diósgyőrben. A vásárlók mellett azért akad még történet, melyet Sándor szívesen megoszt velünk.

Hozzájuk, két módon is kerül sütemény a vásárba. Így nemcsak a szemek gyönyörködhetnek a fákban, hanem a pocakok is jól laknak. ,,A 10 és a 16 éves lányink nagymamával több tálca mézeskalácsot sütnek és mielőtt a vásárlóink elkezdik kiválasztani a fákat megszoktuk őket kínálni. Ezzel is kedveskedünk a számukra, hogy ráhangolódjanak a fenyőfa választásra.”

A mézeskalácsokon kívül pedig egy különleges történet fűződik ahhoz, hogy hogyan kerül a házi krémes a fenyőfák közé.

Szeret és gondoskodás

,,Az első évben amikor elkezdtünk fenyőfát árulni, akkor egy hölgy megkeresett minket, hogy szeretne örökzöldet vinni tőlünk. Elmondta rászoruló gyerekeket nevel és nekik szeretne örömöt okozni. Megmutatta, hogy mennyit tud most erre szánni. Mi akkor úgy döntöttünk a társammal, hogy ezért a fáért nem kérünk pénzt. A legnagyobb meglepetésünkre két nap múlva megjelent két gyerkőccel és hozott egy nagy tálca házi krémest nekünk, hogy megköszönje a segítséget. Hála Istennek jó egészségnek örvend és minden évben eljön hozzánk. Mindig küldünk egy fát a gyerekeknek, hiszen nyugdíjasként fogyatékkal élő gyermekeket nevel. Minden évben már előre hozza számunkra a krémest, hogy megvendégeljen minket. Visszaad abból a szeretetből, amit mi adunk neki. De meg kell vallani, hogy a mi szeretetünk az ő gondoskodásához képest semmi.” - mesélte el Sándor a történetet.

Elmondta még, hogy 20 évvel ezelőtt sztenderd fákat árultak, mert úgy gondolták, hogy erre van szükségük az embereknek, ezek olcsóbbak voltak.

Megtetszik, megbeszéljük

,,Amikor a 24. fát mutatom meg és egyszerűen nem tetszik a vevőnek akkor teljesen mindegy volt, hogy mennyiéért adom oda. Ezért mi akkor eldöntöttük sok-sok évvel ezelőtt hogy csak első osztályú fákat árulunk. Aztán majd az árat megbeszéljük. A lényeg, hogy először is megtetszedjen az áru.”

,,Tényleg nagyon hálásak vagyunk a vevőinknek, hogy ennyi év után is kitartanak mellettünk és közösen tesszük széppé egymás karácsonyát a beszélgetésekkel, a fotókkal és nem utolsósorban a vásárlással.” - hangsúlyozta a fenyőfaárus.