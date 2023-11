Hevesen egymásnak estek a napokban a Miskolcot irányító balliberális Velünk a Város frakció tagja a közösségi médiában. Egy 2019-es választási anomália kapcsán kezdtek személyeskedésbe a politikusok, ahol rasszistázást és zsidózást is emlegettek.

Jobbik vs. DK

Cseléné Figula Edina jobbikos önkormányzati képviselő, a Velünk a Város frakció tagja egy kommentben írta meg azt, hogy szerinte a Demokratikus Koalícióban (DK) politizáló egyik politikus nyíltan rasszistának nevez jobbikos politikusokat. A képviselőnő ugyan nem nevezte meg az általa említett politikust, azonban a kommentjében Mokrai Mihály DK-s képviselőnek válaszolt. Álláspontja szerint Mokrai Mihály a rasszistázást „helyénvalónak tartja”. Arról is írt, hogy szerinte a Gyurcsány-párti helyi politikus viselkedése sokszor vállalhatatlan, emiatt már sokan elhatárolódtak tőle.

Mokrai: Cseléné zsidózott

A kommentre válasz is érkezett Mokrai Mihálytól, erősen indított. A rasszista jelzőt sérelmezőnek tartó Cselénének azt a kérdést tette fel: „Edina emlékszel, amikor lezsidóztál?” Majd azzal folytatta: nem kérte sosem, hogy a jobbikos politikust emiatt zárják ki a Velünk a Város frakcióból. „Szerintem ez ugyanolyan vállalhatatlan egy jobbikos politikustól” – írta. Azt is leszögezte, az ő értékrendje „rendben van”, amibe azonban Cseléné Figula Edina nem fér bele. A posztot egyébként még aznap törölték.

Ellentmondások

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az érintett feleket. Cseléné Figula Edina portálunknak elmondta, hogy továbbra is fenntartja, amit írt, miszerint DK-s politikus rasszistának nevez jobbikos politikusokat. Arra is rákérdeztünk, hogy zsidózott-e, ám ezt tagadta. Megkerestük Mokrai Mihály DK-s önkormányzatai képviselőt is, aki elmondta a boon.hu-nak, fenntartja az általa leírtakat. „A képviselő asszonynak voltak ilyen jellegű problémái” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy az ominózus zsidózás a 2019-es önkormányzati választás után történt. „Tudomásul vettem és szalonképtelennek tartom ezeket az embereket, akik ilyen jelzőkkel illetnek másokat” – hangsúlyozta Mokrai. Arra is rákérdeztünk, hogy tud-e arról, hogy DK-s politikusok rasszistának tituláltak volna a városban jobbikosokat. „Ilyen nincs, nem is volt, ha lett volna én lettem volna az első, aki ez ellen szót emel” – húzta alá. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az eset óta nem keresi a képviselő társaságát.