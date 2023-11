A tavalyival ellentétben idén nem kell a lakosságnak attól tartania, hogy be kell zárni az ózdi közintézményeket. A rezsiszámlák terén ugyanis árcsökkenés mutatkozik, így az Olvasó, a sportcsarnok és az uszoda az őszi, valamint a téli időszakban is fogadja a vendégeket. Janiczak Dávid polgármester kiemelte: a cégek tudatos, racionális gazdálkodásának köszönhetően a működés folyamatos lesz. Az év elejétől ugyanis mindenki arra törekedett, hogy ezt a döntést ne kelljen újra meghozni. Emellett persze az energiaárak csökkenése is szerepet játszott abban, hogy az ózdiak és a környéken élők folyamatosan látogathatják ezeket az intézményeket.

Nehéz volt

A COVID és a tavalyi zárva tartás után komoly munkát jelentett az emberek visszacsábítása a kulturális eseményekre. Az elmúlt hónapok azonban azt mutatják, hogy ez sikerült, ezért az ágazat életében lényeges, hogy nem kell ismét hónapokra leállni.

– Az Olvasó mellett a Civil Ház is folyamatosan üzemel a téli időszakban is - erősítette meg Bukovinszky Zsolt, ügyvezető-főszerkesztő. - A Városi Múzeum pedig előzetes bejelentkezés után lesz bárki számára látogatható. Az általunk üzemeltetett közösségi házak is várják a vendégeket, a csoportokat. Az uraji, a szennai városrészben, valamint Szentsimonban az Iskolatörténeti Múzeum is nyitva marad.

Racionális működés

A sportlétesítmények területén is költséghatékonyságra törekedtek az esztendő mögöttünk hagyott részében. Számos műszaki és technikai átalakítást végeztek ennek érdekében, ami ugyancsak hozzájárult a további biztos működéshez.

– Év közben az önkormányzat kapott állami támogatást, amit az uszoda fenntartására, működésére fordíthatunk - fogalmazott Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport - és Élmény Központ ügyvezetője. - Örömmel mondhatom, hogy valamennyi létesítményünk nyitva tart, ami a lakosság és a sportegyesületek számára is jó hír.

Fénytorony is lesz

Néhány héttel ezelőtt az önkormányzat azt is bejelentette, hogy idén ismét lesz karácsonyi díszkivilágítás. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően pedig egy nyolc méter magas fénytorony is színesíti majd a Városház téren a karácsony előtti időszakot.