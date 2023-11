"Nagy tisztelettel és szeretettel hívom meg orgonánk 100. felszentelési évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre, mely november 18-án szombaton 18 órakor lesz" – ez a meghívót kapta a Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébániától Völgyi Béla Tibor (Bécó) miskolci rockzenész, aki többek között a MiniArt-Űr zenekar frontembere.

A meghívóból kiderül, hogy az eseményen fellépnek többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) Egyházzene tanszakának hallgatói és tanárai, valamint a templom kórusa, akik közösen énekelnek a szentmisén. Az estet orgonahangverseny zárja.

Az 1848-as forradalom környékén születhetett

Völgyi Béla Tibor nem véletlenül kapta a meghívót. A 100 évvel ezelőtt történtek ugyanis dédapjához, Záborszki Zrubka Ferenchez köthetők, ő adományozta ugyanis az orgonát – házasságának 50. évfordulója alkalmából – a gyöngyösi plébániának.

Völgyi Béla Tibor zenész, újságíró, a Rock 50 koncerten idén júniusban

Fotó: Vajda János

– Édesapám már Gyöngyösön született, nagyapja, azaz a dédapám viszont a Felvidéken, a lengyel határ közelében. Borászkodtak, nem messze volt tőlük a borút, így annak mentén juthatott ő is a heves vármegyei városba. Ami biztos, hogy 1871-ben nősült, vagyis az 1848-as forradalom környékén születhetett. Nem volt tehetős a családja, de ő szorgalmas munkával mégis meggazdagodott, olyannyira, hogy Gyöngyösön már a vármegye 3. legnagyobb adófizető polgára volt – meséli lapunknak a zenész dédunoka. Mint mondja dédapja felépített egy birodalmat, tekintélyes szőlőbirtokkal, borászattal.

Félmillió korona az orgonára

– Hatalmas háza volt Gyöngyösön, ami akkora volt, hogy ők is, a nagyszüleim, azaz dédapám lánya és férje is elfértek benne édesapámmal és testvérével – emlékszik vissza a zenész. – Az I. világháborúban azonban ott maradt a szeme fénye, az egyetlen fia. Teljesen összetört. Előtte is élénk istenfélő volt, de a történtek után az egyház felé fordult, az lett a mindene.