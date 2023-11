A közelmúltban tartott Idősek napi rendezvényt Siposné Horváth Anita polgármester asszony nyitotta meg, mely során köszönetét fejezte ki a megjelent szépkorúaknak illetve az idén megvalósult beruházásokra is kitért.

Számos beruházás

"A napokban vettük át a belvárosi csapadékvíz elvezető rendszert, ezzel egy olyan több tíz éves problémát oldottunk meg a belváros főterén, mely visszatérő kellemetlenségeket okozott a lakosságunknak esőzés esetén – idézte fel a polgármester. "A beruházás több mint 200 millió forintba került. A nyár folyamán kicseréltük a tetőt a polgármesteri hivatalon, jelenleg a Belügyminisztérium 16 millió forintos támogatásával klimatizáló rendszer kialakítása folyik az épület minden helyiségében. Saját forrásból az önkormányzat összes intézményében led izzókra cseréltük a világítást, hogy az energiahatékonyságot növelni tudjuk. Belügyminisztériumi forrásból felújítottuk a Jókai utcában a járdát, majd saját forrásból még tovább folytattuk a járda építését a református temető bejárati részéig. A bölcsődénk és az Árpád úti óvodánk udvarait térköveztettük saját forrásból, különböző kültéri játékokkal bővítettük a játszóteret. A kollégáink a nyár folyamán virágtartókat készítettek és helyeztek ki városszerte, szebbé téve ezáltal környezetünket".

Jelenleg a Humánszolgáltató Központ teljes tetőcseréje zajlik, melyet pályázati forrásból végeznek el. A nyáron ismét volt diákmunka, melyben 27 diák szorgoskodott. A termálfürdőn saját forrásból egy 49 kw-os napelem kiserőművet készíttettek a fedett medence tetőszerkezetére, gazdaságosabbá téve ezáltal, a fürdő elektromos fogyasztását. Egyébként a fürdő hihetetlenül jó szezont zárt, 40 ezer látogatót látott vendégül 3 hónap alatt. Azért is nagy teljesítmény ez, mert a dolgozói létszám nyáron 14-16 fő volt, most pedig a téli időszakban 8 fővel látják el az ottani feladatokat.

"Amiről 2014-ben még csak álmodtunk 2023-ra már várakozáson felüli önfenntartó intézménnyé nőtte ki magát, köszönhetően a kiváló szakmai vezetésnek és a 2021-es fejlesztéseknek. Ebben az esztendőben is biztosítottunk civil szervezetink számára 12 millió forintnyi összeget, melyet működésükre vagy programjaik megvalósítására költhettek. A városi rendezvényekre 8 millió forintot szánunk erre az évre. A futballt is több millió forinttal támogatja Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, azért, hogy egészséges fiatalok nevelkedjenek városunkban és a hétről-hétre futballt kedvelők is élményteli sport eseményeken vehessenek részt, egyébként a klub tagsága közel 200 főt számlál" - mondja a polgármester.

Tao támogatásból térkövezésre került a klubház előtti terület, valamint led-es kijelzőtáblát is kapott a focipálya. A napokban megkezdődik egy újabb beruházás a klubházban, ahol az emeleti rész fűtésellátása és felújítása fog megvalósulni. Megkezdődött az Ipari Park II-es ütem pályázat megvalósítása is, még a hiányzó útszakasz aszfaltozása, csapadékvízrendszer tovább fejlesztése, kamerarendszer kiépítése és egyéb munkálatok fognak megvalósulni.

"Elkezdődött a Petőfi utca teljes rekonstrukciója, erre azért van szükség, mert a városi rendezvények alkalmával erre az utcára tereljük a főutca forgalmát és jelenlegi állapotában teljességgel nem tud megfelelni nagy forgalmat bonyolító feladatnak. Önkormányzatunk az óvodát és iskolát kezdőkről sem felejtkezik el a támogatási összeg 10 ezer forint gyermekenként. Mezőcsát Önkormányzatának költségvetése lehetővé teszi, hogy ebben az évben is támogassuk a 65 év feletti lakosainkat decemberben. Képviselő társaimmal 15 ezer forintos támogatást szavaztunk meg" – jelentette be Siposné Horváth Anita.