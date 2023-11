Kifejezetten a családok számára kínál programlehetőséget november 18-án (azaz ma is!), november 25-én és december 9-én az ország egyik legnagyobb barokk kastélyában található Örökségünk nyomában kiállításhoz kapcsolódva a Magyar Nemzeti Múzeum és Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata.

– Örökségünk már önmagában olyan kincs, amit őriznünk kell, és a mai világban az élményközpontú információátadás a legkedveltebb és egyben leghasznosabb őrzési és egyben tanulási mód. A Magyar Nemzeti Múzeum kivételes tárlathármasa ezért most így is szól az érdeklődőkhöz. Fő célunk, hogy a családok számára az együtt töltött idő minőségi és emlékezetes legyen – emelte ki a tematikus napok legfőbb céljával kapcsolatban Bánné dr. Gál Boglárka, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának elnöke. Az első tematikus napon, november 18-án (szombaton) a régészettel ismerkedhetünk meg, a Kincset érő közösség kiállításhoz kapcsolódóan, ahol a legifjabbaknak is lehetőségük nyílik belefeledkezni egy régészeti munka izgalmába, a helyszínre telepített régészhomokozó segítségével. A kincskeresés élményén túl azt is megtudhatják az ingyenes programra kilátogatók, mennyi érdekes adathoz juthatunk egy-egy feltárásból, hogyan áll össze a leletekből a múlt egy részének története.

A november 25-ei programon a Tandem – Kerékpározás és fényképezés című kiállítás kerül új megvilágításba. Azon a napon az egészségmegőrzés, a sport, a kerékpározás kap főszerepet. A szakmai események mellett kézműves alkotói program is várja az érdeklődőket. A kincskeresés élményén túl azt is megtudhatják a látogatók, mennyi érdekes adathoz juthatunk egy-egy feltárásból, hogyan áll össze a leletekből a múlt egy részének története.

A harmadik, egyben utolsó tematikus nap december 9-én várja majd a látogatókat a kastélyszigetre. Ekkor már a karácsonyi készülődésé, az adventi várakozásé lesz a főszerep.

A programok ingyenesek. A tematikus napokhoz kapcsolódó kiállítások továbbra is díjmentesen megtekinthetők.

A kiállítások A Kincset érő közösség kiállítás arra ad választ, hogy milyen kincseket rejt a föld, hogyan dolgoznak a régészek és kik azok, akik segítik őket, valamint arra, hogy mit tegyünk, ha letűnt korok leleteire bukkanunk. A Tarsolylemezek – A Honfoglaló elit kincsei tárlat bepillantást enged a 9-10. századi magyar előkelők életébe. E mellett megmutatja azt is, mi a tarsoly, mire használták és miért volt egy ilyen tárgynak akkora jelentősége magyar őseink világában. A Tandem – Kerékpározás és fényképezés szabadtéri fotókiállítás a kétkerekűek évszázados hagyományával ismertet meg