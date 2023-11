Musicalbetétek és slágerek

A közönség nagyon szerette az énekes diákok tavalyi műsorát, ezért az idén már advent időszaka előtt meghívást kaptak.

- Az Egressy Béni zeneiskola énekes növendékeivel jöttünk műsort adni kilencen, különböző korosztályból és háttérrel. Olyan is van köztünk, akinek ez az első fellépése – árulta el Nagy Anna Zsófia énekes diák, szervező. - Tavaly az adventi villamoson adott műsort több Egressy-s zenekar, illetve a kórus is. Valószínűleg az nagyon megtetszhetett az embereknek és ezért keresett meg minket az idén az MVK. Idén az énekes növendékekkel összehoztunk egy változatos műsort, amiben musical betétdalok és magyar popslágerek szerepelnek. Ha jól tudom, advent minden hétvégéjén lesz élő zene az adventi villamoson ,és reméljük, hogy ez most már hagyománnyá válik.

Gyermekkórus is érkezik

Ami bár biztos: november 24-én, pénteken egy kisgyermekekből álló kórus, elektromos zongorakísérettel ad majd műsort. Ők a Tiszai pályaudvarról a menetrend szerint 10:10-kor induló villamoson lesznek hallhatók Felső-Majláthig, majd a visszaúton is. A villamosok mindkét esetben normál menetrend és díjszabás mellett közlekednek, így a diákok előadása érvényes jegy, bérlet, vagy egyéb utazásra jogosító okmány birtokában hallgatható meg – tudtuk meg az MVK Zrt. sajtóközleményéből.