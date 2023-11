Az ünnepek közeledtével egyre több jótékonysági akciót hirdetnek meg nagy segélyszervezetek vármegyénkben, köztük ruhagyűjtéseket, amelyek a hűvösebb időjáráshoz és a hajléktalanellátásban indult krízisidőszakhoz is kapcsolódnak. A ruhaadományokat befogadó szervezetek képviselői arról számoltak be, hogy gyakran nem megfelelő formában érkeznek az adományok. Sok a már használhatatlan, szakadt, piszkos ruha. Mivel az ilyen jellegű textíliák leadására is nagy igény mutatkozik, ezért utánajártunk, hogy ennek mi a módja.

– Alapvetően minden hulladékudvarban rendelkezésre áll az a lehetőség, hogy a textilhulladékokat le lehet adni, így nálunk is, de mi ebben csak egy gyűjtőhely vagyunk. Nemcsak ruhaneműt, hanem bármilyen textíliát befogadunk telephelyünkön, a Miskolc, József Attila utca 65. szám alatt, minden hétköznap 8 és 16 óra között – nyilatkozta a BOON-nak Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Ezeket különböző irányban újrahasznosítják külsős cégek. Kivéve a farmeranyagot, amelyre folyamatos gyűjtést szervezünk, és kopott bútorokat újítunk fel vele. Nagyobb mennyiségű farmerért akár el is megyünk időpont-egyeztetést követően. A külsős újrahasznosító cégekkel azonban már a Mol Hulladékgazdálkodási Kft. (Mohu) áll szerződésben, amely július 1-től országosan elnyerte a hulladékgazdálkodási koncessziót, és országos ruhakonténer-hálózatot épített ki.

Törlőrongy lesz belőlük

A Mohu országszerte több száz ponton helyezett ki ruhakonténereket, ahová feleslegessé vált ruházati cikkeket, cipőt és háztartási textíliát lehet kidobni. Ezek közé tartoznak a táskák, kiegészítők, függönyök, plüss­állatok és lakástextilek is. A cég honlapján található interaktív térképről pontosan leolvasható, hogy hol találhatók a konténerek. Erről az látszik, hogy Miskolcon a Metro áruház előtt tíz darab konténer áll, a MiReHu József Attila utcai telephelyén három darab, a Lorántffy Zsuzsanna utcai hulladékgyűjtő udvarában szintén három, a Bogáncs utcaiban pedig kettő. A környékbeli településeken Kistokajban egy, Kazincbarcikán és Tiszaújvárosban pedig hat-hat ruhakuka található. Ezenkívül négy darab Ózdon, egy Sárospatakon, öt Szerencsen és hat Sátoraljaújhelyen. A Mohu honlapján a gyakran ismételt kérdések válaszaiból megtudtuk, hogy bármilyen minőségű ruhaneműt ki lehet dobni a konténereikbe, kivéve olajosat, mert az veszélyes hulladéknak minősül. Az újrahasználatra alkalmatlan textíliákat újrahasznosítják, ipari géptörlőrongy, textilipari alapanyag és energetikai hasznosításra alkalmas apríték készül belőlük. A kidobott textíliákat a Textrade Kft. dolgozza fel székesfehérvári telephelyén, és utána visszakerülnek a körforgásba – tudtuk meg.