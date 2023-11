Negyed évszázada foglalkozik Waldorf-pedagógiával zeneelmélet, karvezetés szakos tanárként.

"A Waldorf-pedagógia és a Werbeck-éneklés alapja Rudolf Steiner antropozófiája, ami a XX. század elején jött létre. Ez tehát nemcsak a pedagógiában hatékony, hanem az orvoslásban is. Van antropozófus orvosképzés és ezáltal vannak antropozófus orvosok is Magyarországon is, de még nem intézményes keretek között. Németországban azonban több gyógyászati klinika is létezik. Én is Münchenben tanultam meg az énekterápiát és a solymári AntroMedicArt orvos- és terapeutaképzésén, amiknek alapját Valborg Werbeck Svärdström operaénekes fejlesztett ki szintén a XX. század elején, amikor 21 évesen megbetegedett a hangja. Ő ezzel gyógyította meg magát" – magyarázta Zólyomi Ernő.

Együtt dolgoznak a betegért

A miskolci születésű, ám ma már felsőtárkányi lakos világéletében énekelt.

"Huszonöt éve tanítok énekelni gyermekeket és felnőtteket különböző iskolákban. Az egyéni hangképzés és a kórusmunka mind szerves részei voltak eddigi tevékenységemnek mint többek között a Hámori Waldorf Iskola zenetanára vagy a miskolci Avas-Déli Ige templom Verbum Dei kórusának karnagya. Az énekhanggal való mélyebb munka lehetőségét jelentette számomra a Werbeck énektechnika és a belőle kiinduló terápiás munka elsajátítása, ezért döntöttem amellett, hogy Németországban elvégzem ezt a négyéves képzést, ami 16 modulból állt, hospitálással és rengeteg gyakorlattal. Az antropozófiai alapú énekterápiában együttműködünk az orvossal és egyéb gyógyító eljárásokban dolgozókkal a betegért. Más, mint a zeneterápia, mert ott hangsúlyosabb szerepet kap a hangszer, míg itt csak kiegészítésként funkcionál a líra nevű pengetős hangszer. Főleg énekelünk a beteggel" – mondta az énekterapeuta.

Úttörője a kezdeményezésnek

Magyarországon többen foglalkoznak antropozófia alapú gyógyászattal, de énekterápiával nem.

"Tudtommal egyedül vagyok, és a lényeg ebben, hogy szeretnék elindítani egy folyamatot, szélesebb pacientúrát kialakítani, valamint magasabb fokra fejleszteni tudásomat. Gyerekekkel és felnőttekkel is folytathatok egyszemélyes terápiát, ahol első az anamnézis felvétele, vagyis a beteg alapos kikérdezése egy elbeszélgetés útján. Ekkor mérem fel ugyanis, hogy a test mely részében van probléma. Három nagy részről beszélhetünk: fej, ahol az idegrendszer is található, anyagcsere és végtagrendszer, a kettő között pedig a kapcsolattartó ritmikus rendszer helyezkedik el a légzéssel és a keringéssel. A beszélgetés során tehát megtudom, hol borult meg az egyensúly, amit megpróbálok kiegyenlíteni" – magyarázta Zólyomi Ernő.

Légzőszervi és keringési problémákra

A terápián sok-sok énekgyakorlatot végeznek el az éneklés mellett.

Zólyomi Ernő

Fotó: olvasó

"Zenei minőségek hatnak az emberre, így a gondolkodásra a dallam, az érzésekre a harmóniák és az akaratra a ritmus. Az énekterápia a légzőgyakorlatok miatt legközvetlenebbül a ritmikus rendszerre hat, ami által persze elérhető a két pólus is. Tehát légzőszervi és keringési problémákra használható leginkább. Az éneklés egyébként is oldja a feszültséget, a félelmet, csillapítja a fájdalmat, ezek már önmagukban is gyógyítók. A terápiás munka a magánhangzók, a mássalhangzók és a zenei hang mint az énekhang általános rezgése, valamint a légzés ritmikus mozgásának követése által történik, ahol a speciális gyakorlatok kialakítása minden egyes kliensnél individuálisan van meghatározva a speciálisan képzett terapeuta irányítása alatt" – mondta Zólyomi Ernő, aki hozzátette, az elmélet szerint az énekhang önmagában létező, az éneklő embernek nem létrehoznia kell azt, csak elhárítani az útjában álló esetleges akadályokat, vagy hogy jobban értsük, meg kell hívni a torkunkba vendégségbe.